Αυστραλία: Πρώην εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς κατηγορείται για σεξουαλικές επιθέσεις με 91 θύματα

Αυστραλός πρώην εργαζόμενος σε παιδικούς σταθμούς διώκεται για σεξουαλικές επιθέσεις με θύματα 91 κορίτσια και νήπια, στο πλαίσιο αυτής που η αστυνομία χαρακτήρισε σήμερα μια από τις «πιο φρικτές» υποθέσεις κακοποίησης ανηλίκων που γνώρισε ποτέ η χώρα.

Οι επιθέσεις διαπράχθηκαν σε δέκα διαφορετικούς παιδικούς σταθμούς από το 2007 ως το 2022. Είχαν αποκλειστικά στόχο «κορίτσια προεφηβικής ηλικίας», σύμφωνα με την αστυνομία.

Το μικρότερο θύμα ήταν ηλικίας ενός έτους.

Σε βάρος του 45χρονου σχηματίζεται δικογραφία για 1.623 εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένων 136 βιασμών και 110 σεξουαλικών επαφών με παιδιά ηλικίας μικρότερης των δέκα ετών, πάντα κατά τις διωκτικές αρχές.

Αστυνομικοί τον συνέλαβαν αφού βρήκαν στο λεγόμενο dark web («σκοτεινό ιστό») παιδοπορνογραφικό περιεχόμενο με το φόντο να επιτρέπει να συναχθεί πως είχε γυριστεί σε παιδικό σταθμό της Μπρίσμπεϊν, της πολυπληθέστερης πόλης της δυτικής πολιτείας Κουίνσλαντ.

Στο κινητό του τηλέφωνο και στον υπολογιστή του βρέθηκαν πάνω από 4.000 φωτογραφίες που χαρακτηρίζονται τεκμήρια, με τους αστυνομικούς μόλις τότε να συνειδητοποιούν το εύρος και τη βαρύτητα των «αποτρόπαιων» πράξεων του πρώην εργαζόμενου σε παιδικούς σταθμούς.

Από τα 91 θύματα, τα 87 είναι υπήκοοι Αυστραλίας. Η αστυνομία θεωρεί πως άλλα τέσσερα υπέστησαν κακοποίηση την περίοδο 2013-2014, όταν εργάστηκε για βραχύ χρονικό διάστημα στο εξωτερικό.

Η αυστραλιανή αστυνομία ανέφερε πως συνεργάζεται με διεθνείς υπηρεσίες για να εντοπιστούν τα θύματα. Δεν έχει αποκαλύψει για ποια χώρα ή ποιες χώρες πρόκειται.

