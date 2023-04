Δύο Έλληνες σοβαρά τραυματίες στο Χαρτούμ

Για δύο Έλληνες σοβαρά τραυματίες από έκρηξη ρουκέτας έξω από εκκλησία στο Χαρτούμ, κάνουν λόγο οι πρώτες πληροφορίες από το Σουδάν, που μαστίζεται τις τελευταίες ώρες από ένα ακόμη εμφύλιο πόλεμο, ανάμεσα στο στρατό της χώρας και τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF).

Όπως έγινε γνωστό, χτυπήθηκαν από ρουκέτα που έπεσε κοντά στην εκκλησία, μετά το τέλος της Αναστάσιμης λειτουργίας, και παρότι τραυματίστηκαν σοβαρά, δεν υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους. Έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου αναμένεται να αποφασιστεί αν θα υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση.

Τα παραπάνω γεγονότα γνωστοποίησε ο μητροπολίτης Νουβίας και παντός Σουδάν Σάββας, μιλώντας στην ΕΡΤ, με την μαρτυρία του να είναι πραγματικά συγκλονιστική:

«Ήρθαν δύο Έλληνες και μας ειδοποίησαν ότι πρέπει να σταματήσουμε γιατί έξω από το ναό έχει πολλά τανκ, πολύ στρατό και είναι επικίνδυνη η κατάσταση. Συντομεύσαμε τη λειτουργεία όμως είχαμε ένα δυσάρεστο γεγονός καθώς αυτοί οι Έλληνες βγαίνοντας έξω από την εκκλησία και κατευθυνόμενοι προς το σπίτι τους, γιατί μένουν μέσα στην ελληνική κοινότητα, έπεσε δίπλα τους μια ρουκέτα και τους τραυμάτισε πολύ σοβαρά. Είναι στο νοσοκομείο, περιμένουμε να δούμε αν θα τους χειρουργήσουν ή όχι» ανέφερε αρχικά για να προσθέσει στη συνέχεια:

«Χτυπάνε τη Μητρόπολη με σφαίρες, υπάρχουν Ελληνικές σημαίες απ’ έξω και ποτέ δεν έχει γίνει ξανά αυτό. Η κατάσταση είναι πολύ άσχημη από παντού βγαίνουν καπνοί. Προφανώς έχουν χτυπήσει υπουργεία γιατί γύρω από τη Μητρόπολη είναι τα υπουργεία εξωτερικών, εσωτερικών, δικαιοσύνης, το παλάτι. Προφανώς χτυπάνε τα υπουργεία απ’ ότι φαντάζομαι γιατί δεν μπορείς να βγεις έξω είναι πολύ επικίνδυνο».



Από την πλευρά του ο επίτιμος και άμισθος πρόξενος της Ελλάδας στο Σουδάν, Γεράσιμος Παγουλάτος, επισημαίνει στην ΕΡΤ: «Αυτή τη στιγμή το Χαρτούμ είναι επικίνδυνο. Πρέπει να περάσουν μια δυο μέρες ,να εκτονωθεί η κατάσταση ώστε να μπορέσουν να προσγειωθούν κάποια αεροπλάνα και σε συνδυασμό με την ΕΕ που έχει την εποπτεία να μπορέσει να γίνει κάποια εκκένωση αν χρειαστεί».



Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Έλληνες πολίτες να μην ταξιδεύουν στο Σουδάν στην αφρικανική χώρα. «Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση ασφαλείας στο Σουδάν, συνιστά στους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τα μη απολύτως αναγκαία ταξίδια στη χώρα αυτή. Παράλληλα συνιστάται στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται ήδη εκεί να ενημερώνονται τακτικά για τις εξελίξεις, να αποφεύγουν περιττές μετακινήσεις και να τηρούν τα μέγιστα δυνατά μέτρα ασφαλείας.

Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα δεν διαθέτει διπλωματική αρχή στο Σουδάν και αρμόδια είναι η Πρεσβεία μας στο Κάιρο. (τηλέφωνα επικοινωνίας (00202) 27955915, (00202) 27959443, (00202)27951074 και τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης 00201 220940119)».

Τουλάχιστον 56 νεκροί στις μάχες ανάμεσα στον στρατό και τους παραστρατιωτικούς

Οι σφοδρές μάχες που ξέσπασαν στο Σουδάν ανάμεσα στον στρατό και παραστρατιωτικούς στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 56 ανθρώπους και είχαν αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλοι 595 άνθρωποι, ανακοίνωσε σήμερα η Ένωση Σουδανών Γιατρών.

Η οργάνωση, μέρος του δημοκρατικού κινήματος στη χώρα της Αφρικής, ανέφερε πως ο έως τώρα απολογισμός «των λυπηρών γεγονότων του Σαββάτου» ανέρχεται σε τουλάχιστον «56 νεκρούς», κυρίως στην πρωτεύουσα Χαρτούμ. Πρόσθεσε πως καταμέτρησε 595 τραυματίες στις εχθροπραξίες, που άρχισαν χθες και συνεχίζονται τις πρώτες πρωινές ώρες.

La capital de Sudán se encuentra así este día. pic.twitter.com/L6dQCRKXit — Disidente Incontrolable (@Pjt432) April 16, 2023

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ καλεί τα αντίπαλα μέρη να τερματίσουν τη βία

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες απευθύνει επείγουσα έκκληση να τερματιστεί αμέσως η βία στο Σουδάν, ανέφερε χθες Σάββατο ο εκπρόσωπός του σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο κ. Γκουτέρες συνομίλησε χθες με ηγετικά στελέχη των ένοπλων δυνάμεων του Σουδάν και των ΔΤΥ, τον πρόεδρο της Αιγύπτου Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και τον πρόεδρο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης, ανέφερε ο εκπρόσωπός του μέσω Twitter.

Αεροπορικά πλήγματα με στόχο βάση των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης

Οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν εξαπέλυσαν αεροπορικά πλήγματα εναντίον βάσης της παραστρατιωτικής οργάνωσης Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) στην πόλη Ομντουρμάν, δήλωσαν στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή αυτόπτες μάρτυρες, καθώς οι εχθροπραξίες που ξέσπασαν χθες συνεχίζονται.

Intense clashes broke out in Sudan's capital Khartoum on Saturday between the army and the Rapid Support Forces paramilitary group, following days of tension between the two sides ⤵️ pic.twitter.com/ZrC8jcITVX — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 15, 2023

Η Πολεμική Αεροπορία καλεί τους πολίτες να μείνουν στα σπίτια τους καθώς διεξάγει πλήρη εναέρια έρευνα σε περιοχές όπου δρουν οι RSF

Η Πολεμική Αεροπορία του Σουδάν κάλεσε το βράδυ τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε εσωτερικούς χώρους καθώς διεξάγει πλήρη εναέρια έρευνα σε περιοχές όπου αναπτύσσουν δράση οι παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF), αναφέρει ανακοίνωση που αναρτήθηκε στη σελίδα των ενόπλων δυνάμεων στο Facebook.

Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο Reuters ότι οι πολίτες μπορούσαν να ακούσουν ήχους εκρήξεων στην περιοχή του αεροδρομίου στο κέντρο του Χαρτούμ.

Συνεχίζονται οι σφοδρές μάχες μεταξύ στρατού και παραστρατιωτικών

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει το χάος που επικρατεί από το πρωί του Σαββάτου στο Σουδάν με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) και τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας (SAF) να ανταλλάσσουν πυρά, σε κομβικά σημεία της πόλης τα οποία έχουν καταλάβει οι παραστρατιωτικοί.

Τουλάχιστον 56 άμαχοι έχουν σκοτωθεί, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Επιτροπής Ιατρών του Σουδάν στο αεροδρόμιο, και δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί σε όλη την πόλη, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θανόντων θα αυξηθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

🇸🇩 In Sudan, several planes were destroyed at Khartoum airport, two people were killed



It is alleged that one aircraft belongs to a Saudi company, the second - to the Ukrainian SkyUp Airlines.https://t.co/InVDbfnNZ7 pic.twitter.com/OY3THpC7cX — Sinnaig (@Sinnaig) April 15, 2023

Οι μάχες ξεκίνησαν σήμερα από μια στρατιωτική βάση νότια του Χαρτούμ και γρήγορα πήραν διαστάσεις οπότε εξαπλώθηκαν σε όλη την πρωτεύουσα, γύρω από το αρχηγείο του στρατού, το αεροδρόμιο και το Προεδρικό Μέγαρο της χώρας.

Συνεχείς πυροβολισμοί ακούγονταν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ οι κάτοικοι του Χαρτούμ περιέγραψαν χαοτικές σκηνές. «Πυρκαγιές και εκρήξεις είναι παντού», είπε η Αμάλ Μοχάμεντ, γιατρός σε δημόσιο νοσοκομείο στο Ομντουρμάν, σύμφωνα με το Associated Press. «Όλοι τρέχουν και αναζητούν καταφύγιο» πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες μάχες στο Χαρτούμ», είπε ο Άμπντελ-Χαμίντ Μουσταφά, κάτοικος του Χαρτούμ.

«Οι πυροβολισμοί συνεχίζονται και οι άνθρωποι μένουν σε εσωτερικούς χώρους - υπάρχει τόσος πανικός και φόβος», είπε μια αυτόπτης μάρτυρας στο BBC.

Οι δυνάμεις των RSF ισχυρίζονται ότι ελέγχουν το προεδρικό μέγαρο και το αεροδρόμιο του πρωτεύουσας, στο οποίο έχουν ανασταλεί οι πτήσεις, όπως και άλλων δύο αεροδρομίων στην πόλη Μερόβε στα βόρεια της χώρας, αλλά και του αεροδρομίου της πόλης Ελ Ομπέιντ που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του Σουδάν. Παράλληλα, ισχυρίζονται ότι ελέγχουν στρατηγικές τοποθεσίες στο Χαρτούμ και τη βόρεια πόλη Μερόβε περίπου 350 χιλιόμετρα (215 μίλια) βορειοδυτικά της πρωτεύουσας. Ο στρατός απέρριψε τους ισχυρισμούς ως «ψέματα» και από την πλευρά τους οι ένοπλες δυνάμεις λένε ότι κατέστρεψαν δύο βάσεις των RSF.

Πυρπολήθηκε σαουδαραβικό αεροπλάνο

Παράλληλα, αεροσκάφος της Saudia στο αεροδρόμιο του Χαρτούμ του Σουδάν δέχτηκε πυρά όπως ανακοίνωσε ο κρατικός αερομεταφορέας της Σαουδικής Αραβίας. Επιβάτες, πλήρωμα και προσωπικό έχουν μεταφέρθηκαν άρον -άρον στην πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στο Χαρτούμ προκειμένου να γλιτώσουν. Την ίδια στιγμή, μεγάλες αεροπορικές εταιρείες ανέστειλαν τις πτήσεις τους προς το Σουδάν.

Εν τω μεταξύ, οι Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) μοιράστηκαν ένα βίντεο στο Twitter στο οποίο φαίνονται Αιγύπτιοι στρατιώτες που έχουν «παραδοθεί» στην πόλη Μερόβε του βόρειου Σουδάν. Δεν υπήρχε σαφής εξήγηση για την παρουσία των αιγυπτιακών στρατευμάτων στην πόλη Μερόβε σήμερα, αλλά αιγυπτιακές και σουδανικές δυνάμεις πραγματοποιούν περιοδικά κοινές στρατιωτικές ασκήσεις στο βόρειο τμήμα της χώρας στον απόηχο των διπλωματικών εντάσεων με την Αιθιοπία.

Did the RSF capture members of the Egyptian army in Meroe?#KeepEyesOnSudan pic.twitter.com/mTKhfpjF9M — Mohamed Mustafa - محمد مصطفى جامع (@Moh_Gamea) April 15, 2023

Ο στρατός δηλώνει ότι δεν θα υπάρξει διάλογος με τις RSF, πριν τη διάλυσή τους

Από τη δική τους πλευρά, οι ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν απέρριψαν κάθε δυνατότητα διαπραγμάτευσης ή διαλόγου με τις παραστρατιωτικές Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) της χώρας. «Δεν θα υπάρξουν διαπραγματεύσεις ή διάλογος μέχρι τη διάλυση των παραστρατιωτικών RSF», έγραψαν οι ένοπλες δυνάμεις στη σελίδα τους στο Facebook.

Αποκλιμάκωση και παρέμβαση από τη διεθνή κοινότητα ζητά ο πρώην πρωθυπουργός του Σουδάν

Αποκλιμάκωση από τις Δυνάμεις Ταχείας Υποστήριξης (RSF) και τις ένοπλες δυνάμεις του Σουδάν (SAF) ζητάει σε μήνυμά του μέσω twitter ο πρώην πρωθυπουργός του Σουδάν και πρώην αξιωματούχος του ΟΗΕ, Αμπντάλα Χάμντοκ.

نداء من د.عبد الله حمدوك pic.twitter.com/7aeESeaa9s — Abdalla Hamdok (@SudanPMHamdok) April 15, 2023

Ο Χάμντοκ κάλεσε τον σουδανικό λαό να σταθεί μαζί και να απορρίψει τον πόλεμο και ζήτησε από τη διεθνή και περιφερειακή κοινότητα να παρέμβει, προειδοποιώντας ότι ο πόλεμος στο Σουδάν σημαίνει πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή.

«Οι πυροβολισμοί πρέπει να σταματήσουν αμέσως», είπε σε βίντεο απευθύνοντας κι εκείνος με τη σειρά του έκκληση προς τις δύο πλευρές να σταματήσουν τις συγκρούσεις.