Εξερράγη εν πτήσει o πύραυλος Starship του Ίλον Μασκ

Η εκτόξευση του Starship έλαβε χώρα σήμερα, Πέμπτη 20 Απριλίου, στο Τέξας, αλλά η αποστολή της SpaceX δεν στέφθηκε με επιτυχία, καθώς ο πύραυλος εξερράγη λίγο μετά από την έναρξη του ταξιδιού του.

Το Starship της SpaceX, ο ισχυρότερος πύραυλος που έχει κατασκευαστεί ποτέ, εξερράγη κατά τη διάρκεια της πρώτης δοκιμαστικής πτήσης του. Έχει σχεδιαστεί για να στείλει αστροναύτες στη Σελήνη και τον Άρη.

BREAKING: SpaceX Starship rocket explodes in midair after launching as the boosters failed to separate from the rocket. https://t.co/8ENh7lSbSv pic.twitter.com/wTqBgYtYMo — ABC News (@ABC) April 20, 2023

Ο γιγάντιος πύραυλος εκτοξεύθηκε από την Starbase, το ιδιωτικό διαστημοδρόμιο της SpaceX στην Μπόκα Τσίκα του Τέξας, ενώ η κάψουλα Starship είχε προγραμματιστεί να αποχωριστεί από τον προωθητικό πύραυλο πρώτου σταδίου τρία λεπτά μετά την πτήση, αλλά ο διαχωρισμός δεν έγινε και ο πύραυλος ανατινάχτηκε.

«Σαν να μην ήταν αρκετά συναρπαστική η δοκιμαστική πτήση, το Starship παρουσίασε μια γρήγορη απρογραμμάτιστη αποσυναρμολόγηση πριν από τον διαχωρισμό», έγραψε η SpaceX στο Twitter.

As if the flight test was not exciting enough, Starship experienced a rapid unscheduled disassembly before stage separation — SpaceX (@SpaceX) April 20, 2023

Η έκρηξη αυτή δεν συνιστά μια αποτυχία για την εταιρεία του δισεκατομμυριούχου Ίλον Μασκ, καθώς το γεγονός ότι ο πύραυλος αυτός κατάφερε να εκτοξευθεί συνιστά ήδη μια πολύ μεγάλη επιτυχία.

Congrats @SpaceX team on an exciting test launch of Starship!



Learned a lot for next test launch in a few months. pic.twitter.com/gswdFut1dK — Elon Musk (@elonmusk) April 20, 2023

Η στιγμή της απογείωσης: