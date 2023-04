Πέρασε η μεταρρύθμιση Μακρόν

Tο Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας επικύρωσε σήμερα, Μεγάλη Παρασκευή 14 Απριλίου, τα σχέδια της κυβέρνησης του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για την αύξηση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης στα 64 έτη από 62 που είναι σήμερα.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο έδωσε το «πράσινο φως» για τα βασικά σημεία του σχεδίου μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος. Πρόκειται για μια από τις «εμβληματικές» μεταρρυθμίσεις της δεύτερης θητείας του Εμανουέλ Μακρόν, κατά της οποίας πραγματοποιούν κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας, εδώ και μήνες, συνδικάτα, κόμματα της αντιπολίτευσης και διαδηλωτές.

Από την άλλη, οι δικαστές επέκριναν έξι διατάξεις του νομοσχεδίου, ήσσονος σημασίας. Ανάμεσα στις διατάξεις που απορρίφθηκαν ήταν η δημιουργία του «δείκτη ηλικιωμένων».

Τα μέλη του Συμβουλίου απέρριψαν ταυτόχρονα το αίτημα για δημοψήφισμα κοινής πρωτοβουλίας (RIP) που κατέθεσε η Αριστερά. Ένα δεύτερο αίτημα, που κατατέθηκε αργότερα, πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο νέας απόφασης στις 3 Μαΐου.

Η αντιπολίτευση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τον αγώνα κατά της μεταρρύθμισης

Παράλληλα, τα μεγαλύτερα κόμματα της αντιπολίτευσης στη Γαλλία δηλώνουν αποφασισμένα να συνεχίσουν τον αγώνα τους κατά της μεταρρύθμισης.

«Ο αγώνας συνεχίζεται, αντέδρασε ο ηγέτης της ριζοσπαστικής αριστεράς, Ζαν-Λικ Μελανσόν, ενώ η ηγέτιδα της ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν, δήλωσε ότι «το πολιτικό μέλλον της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος δεν επισφραγίστηκε», μετά την απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου.

Ο Μακρόν καλεί τα συνδικάτα σε συνάντηση στο Ελιζέ

Λίγο νωρίτερα, πριν ανακοινωθεί η επικύρωση της μεταρρύθμισης, ο Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τα γαλλικά συνδικάτα να τον συναντήσουν την Τρίτη, «όποια και αν είναι η απόφαση του Συνταγματικού Συμβουλίου».

«Θα είναι απαραίτητα η αρχή ενός κύκλου που ο πρόεδρος και η κυβέρνηση θα συνεχίσουν τις επόμενες εβδομάδες με τους κοινωνικούς εταίρους. Η πόρτα του Ελιζέ θα παραμείνει ανοιχτή, χωρίς προϋποθέσεις, για τον διάλογο αυτό», ανέφερε το περιβάλλον του αρχηγού του γαλλικού κράτους.

Τα συνδικάτα ζητούν από τον Μακρόν να μην εκδοθεί ο νόμος για τη μεταρρύθμιση

Από τη μεριά τους, τα γαλλικά συνδικάτα ζητούν από τον Εμανουέλ Μακρόν να μην εκδώσει τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού και προειδοποίησαν ότι θα αρνηθούν να συναντηθούν με την κυβέρνηση πριν από την Πρωτομαγιά.

«Ενώπιον της μαζικής απόρριψης της μεταρρύθμισης αυτής, η επιτροπή των συνδικαλιστικών οργανώσεων ζητεί επίσημα να μην εκδοθεί ο νόμος, μόνος τρόπος για να κατευναστεί η οργή που εκφράζεται στη χώρα», αναφέρεται στο δελτίο Τύπου της επιτροπής των συνδικαλιστικών οργανώσεων που αποφάσισε «να μην δεχθεί να συναντηθεί με την κυβέρνηση» έως την 1η Μαΐου, την Εργατική Πρωτομαγιά, για την οποία καλεί σε «μεγάλη κινητοποίηση».

Οι δεκάδες διαδηλώσεις των τελευταίων μηνών

Από τον Ιανουάριο και έπειτα, τα γαλλικά συνδικάτα έχουν οργανώσει πολλές διαδηλώσεις κατά των αλλαγών στο συνταξιοδοτικό. Τα διαμαρτυρόμενα πλήθη είναι πλέον μια συνηθισμένη εικόνα στους δρόμους της χώρας σχεδόν σε καθημερινή βάση.

Η αγανάκτηση, όμως, ξεχείλισε χθες, Μεγάλη Πέμπτη, όταν εκατοντάδες πολίτες εισέβαλαν σε κατάστημα της Lοuis Vuitton, κρατώντας φωτοβολίδες και ανεμίζοντας σημαίες. Την ίδια ώρα, δεκάδες άλλοι διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί γύρω από το κτήριο που εδρεύει το Συνταγματικό Συμβούλιο, όπου και συνάντησαν μεγάλο αριθμό αστυνομικών δυνάμεων.

Οι εικόνες από τις χθεσινές συγκεντρώσεις έκαναν τον γύρο του κόσμου:

Workers in #Paris have stormed the headquarters of #LouisVuitton, taking over the building.



I can’t tell you what the future holds for France, or for any of us, but we are watching what happens when inequity and pain ignite and become rage.



Let the ruling classes tremble… pic.twitter.com/FOoJHdvMtJ