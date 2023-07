Μεγάλη αναζωπύρωση στη Ρόδο

Υπό ιδιαίτερα αντίξοες καιρικές συνθήκες, λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν, δίνεται η μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο νησί της Ρόδου.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν τρία ενεργά μέτωπα στα οποία δίνουν μάχη πυροσβέστες και εθελοντές προκειμένου να τα περιορίσουν, ενώ οι αναζωπυρώσεις που παρουσιάζονται σε διάφορες περιοχές δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο το έργο της κατάσβεσης.

Ειδικότερα, στο μέτωπο από Πλατάνια προς Μαλώνα, η φωτιά κατευθύνεται προς το χωριό με μεγάλη ταχύτητα και με αρκετά μέτωπα και στην περιοχή επιχειρούν δυνάμεις προκειμένου να αποτρέψουν την καταστροφική πορεία της προς το χωριό.

Στο Ασκληπειό η πύρινη λαίλαπα στο πέρασμα της από το χωριό προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον δέκα σπίτια, με μία πρόχειρη εκτίμηση, καθώς η μάχη συνεχίζεται και εκεί λόγω των συνεχώς αναζωπυρώσεων.

Στα Λάερμα, χωριό το οποίο και αυτό έχει υποστεί σοβαρές ζημιές από την πυρκαγιά, υπάρχουν και εκεί αρκετές και σοβαρές αναζωπυρώσεις.Οι αναζωπυρώσεις συνεχίζονται γύρω από το χωριό, όπως επίσης και σε άλλες περιοχές όπως Απόλλωνα κα.

Οι άνεμοι που πνέουν στο νησί και στην περιοχή της φωτιάς φθάνουν και τα επτά μποφόρ, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία για την εξέλιξη της πυρκαγιάς σε όλα τα μέτωπα.

Η κατάσταση χαρακτηρίζεται άκρως επικίνδυνη και για τον λόγο αυτό ολόκληρη η δύναμη της πυροσβεστικής και μεγάλος αριθμός εθελοντών έχει παραταχθεί στα μέτωπα επιχειρώντας να τα ανακόψει.

Για την αντιμετώπισή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και από αέρος θα επιχειρούν περιοδικά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς 8 αεροσκάφη, εκ των οποίων τα δύο από Τουρκία και ένα από Κροατία, καθώς και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο είναι από Αίγυπτο, ενώ άλλα δύο έχουν συντονιστικό ρόλο.



Κατά τη διάρκεια της νύχτας, πυροσβέστες, πεθελοντές και κάτοικοι πάλεψαν με νύχια και με δόντια για να περιορίσουν τη φωτιά αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφεραν.



Βελτιωμένη η κατάσταση στο μέτωπο της Κέρκυρας

Στην Κέρκυρα η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Λούτσες έλαβε μεγάλες διαστάσεις, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου της Πυροσβεστικής, απειλώντας οικισμούς στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Στη συνέχεια τόνισε ότι με διαδοχικά μηνύματα που εστάλησαν από το 112 εκκενώθηκαν 17 οικισμοί και απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 2.466 πολίτες. Στο έργο της απομάκρυνσης συνέβαλλαν δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και του Λιμενικού Σώματος, καθώς και πλοίο της Πυροσβεστικής.

Ο κ. Βαθρακογιάννης υπογράμμισε ότι «αξίζει να σημειωθεί ότι στην Κέρκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί ζημιά σε οικίες», ενώ για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ναέριες δυνάμεις.

Το μεσημέρι της Δευτέρας, οι περίπου 2.000 τουρίστες, οι οποίοι το βράδυ της Κυριακής απομακρύνθηκαν από τις περιοχές Καλάμι, Νησάκι και Μπαρμπάτι και μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας για προληπτικούς λόγους, άρχισαν να επιστρέφουν σταδιακά στα ξενοδοχεία τους με ιδιωτικά λεωφορεία.

Η εικόνα στα μέτωπα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη, μετά τις προσπάθειες όλων κατά τη διάρκεια της νύχτας να μην περάσει η φωτιά μέσα στους οικισμούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πυροσβεστική, υπάρχει μικρή αναζωπύρωση στην περιοχή της Παλιάς Περίθειας, εκεί όπου είχε εκδηλωθεί αρχικά η φωτιά, ενώ σε όλα τα άλλα μέτωπα πυροσβέστες, αστυνομικοί, εθελοντές και κάτοικοι με ό,τι μέσο διαθέτουν κρατούν τις φλόγες μακριά από τα σπίτια.

Ιδιαίτερο είναι το ενδιαφέρον των βρετανικών μέσων ενημέρωσης για την εξέλιξη της πυρκαγιάς, καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή βρίσκονται πολλές ιδιοκτησίες Άγγλων.

The helicopters and planes this morning seem to have slowed the fires progress over the hill we can see, saving the town in the middle of the video #corfu pic.twitter.com/5JusJvFe2S