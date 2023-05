Στον δεύτερο γύρο θα κριθούν οι προεδρικές εκλογές στην Τουρκία

Εκ νέου ραντεβού για τις 28 Μαΐου κλείνει εν τέλει η Τουρκία με το μέλλον της, αφού με το ποσοστό ενσωμάτωσης των ψήφων να έχει αγγίξει πλέον το 98% είναι ξεκάθαρο πως κανένας υποψήφιος δεν έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει μια αποφασιστική πλειοψηφία.

Ο Ταγίπ Ερντογάν εξακολουθεί να προηγείται, όμως κρατάει στα χέρια του ένα ποσοστό κάτω του 50%. Συγκεκριμένα, στις 4 τα ξημερώματα, ο Ερντογάν συγκέντρωνε το 49,35% των ψήφων με σχεδόν το 98% να έχει καταμετρηθεί, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

Την ίδια ώρα, ο αντίπαλός του, ο επικεφαλής του συνδυασμού των κομμάτων της αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, διεκδικούσε ποσοστό που άγγιζε το 45%. Η διαφορά μεταξύ των δύο μονομάχων μειώθηκε με εντυπωσιακή ταχύτητα όταν ενσωματώθηκαν στα αποτελέσματα και οι ψήφοι από τις μεγάλες πόλεις, όπως η Κωνσταντινούπολη, η Άγκυρα και η Σμύρνη.

Οι τουρκικές επαρχίες που διαμόρφωσαν αρχικά την εικόνα των αποτελεσμάτων έδωσαν ένα ισχυρό προβάδισμα (ύψους 20 ποσοστιαίων μονάδων) στον Ερντογάν, το οποίο κατέρρευσε θεαματικά μετά από λίγες ώρες.

Σφοδρή σύγκρουση και στο κοινοβούλιο

Η μάχη για την προεδρία δεν είναι η μόνη χωρίς έναν απόλυτο νικητή όμως, αφού και στις βουλευτικές εκλογές δεν επικρατεί κάποιο κόμμα, ή έστω κάποια συμμαχία, άμεσα.

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του Anadolu, στις 04:00, το AKP του Ερντογάν προηγούταν με 49,32%. Το CHP, του Κιλιτσντάρογλου, ακολουθούσε με 35,20%. Όπως όλα δείχνουν, και αυτή η αναμέτρηση θα κριθεί στις... λεπτομέρειες.

Ογάν: Πάμε για δεύτερο γύρο

Ο τρίτος προεδρικός υποψήφιος, ο υπερεθνικιστής Σινάν Ογάν, που λαμβάνει ποσοστό λίγο πάνω από το 5%, είπε ότι κατά την εκτίμησή του η αναμέτρηση για τις προεδρικές εκλογές θα κριθεί στον δεύτερο γύρο της 28ης Μαΐου.

«Βλέπουμε μια υψηλή πιθανότητα οι εκλογές να πάνε στον β΄ γύρο», δεδομένου ότι ουδείς εκ των δύο βασικών υποψηφίων δεν θα εξασφαλίσει το 50%, είπε ο Ογάν -πιθανός ρυθμιστής στον επαναληπτικό γύρο- προσθέτοντας ότι «οι Τούρκοι εθνικιστές και οι Κεμαλιστές παίζουν ρόλο κλειδί σε αυτές τις εκλογές».

Ακσενέρ: «Θα κυνηγήσουμε μέχρι το τέλος κάθε ψήφο που έδωσε το έθνος μας»

Η Μεράλ Ακσενέρ, επικεφαλής του ακροδεξιού «Καλού Κόμματος», του δεύτερου μεγαλύτερου στη συμμαχία της αντιπολίτευσης του Κιλιτσντάρογλου, είπε ότι οι αντίπαλοί τους εργάζονταν για να αλλάξουν την αντίληψη του κοινού σε άλλες εκλογές.

«Αλλά δεν θα το δεχθούμε, γιατί έχουμε δει αυτή την ταινία πολλές φορές στο παρελθόν», πρόσθεσε σε ανάρτησή της η Ακσενέρ, επικρίνοντας τα αποτελέσματα που μεταδίδει το κρατικό πρακτορείο Anadolu.

«Θα κυνηγήσουμε κάθε ψήφο που δίνει το έθνος μας μέχρι το τέλος», πρόσθεσε η Ακσενέρ. «Είμαστε εδώ μέχρι το πρωί! Μην ανησυχείτε: όλα καλά - ο ήλιος είναι στη θέση του! ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ!».

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε χαμογελαστός στην πρώτη εμφάνισή του μετά από την έναρξη της καταμέτρησης των ψήφων

Στην Κωνσταντινούπολη και όχι στην Άγκυρα, εμφανίστηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην πρώτη του θέαση μετά την έναρξη της καταμέτρησης των αποτελεσμάτων.

Ο Ερντογάν εμφανίστηκε χαμογελαστός, ενώ όλες οι κάμερες γύρω του τον κατέγραφαν.

