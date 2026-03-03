Το Ηνωμένο Βασίλειο ενισχύει την αεράμυνά του στη βάση του στην Κύπρο, αναπτύσσοντας ελικόπτερα με δυνατότητες κατά των drones, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάμερ.

Είπε, επίσης, ότι το αντιτορπιλικό αεράμυνας HMS Dragon θα σταλεί στην περιοχή.

Ο Κιρ Στάρμερ προσέθεσε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που εδρεύει εκεί».

Η ανακοίνωση έρχεται μετά τις ιρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) στη βρετανική βάση στο νησί, RAF Ακρωτήρι, τις τελευταίες ημέρες. Το ένα χτύπησε τη βάση τη νύχτα της Κυριακής, προκαλώντας «ελάχιστες ζημιές», ενώ άλλες δύο αναχαιτίστηκαν τη Δευτέρα, σύμφωνα με εκπρόσωπο της Κυπριακής Κυβέρνησης.

Πηγή: BBC