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Σε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία σχετικά με το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin προχώρησε ο δικηγόρος, Θανάσης Καμπαγιάννης.
Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο προσωρινά κρατουμένων υποστήριξε με έμφαση ότι στη δικογραφία δεν υφίσταται κανένα απολύτως στοιχείο ταυτοποίησης των κατηγορουμένων.
Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η σύλληψη του εντολέα του στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ένα «ανώνυμο email» αμφιβόλου αξιοπιστίας, στο οποίο μάλιστα κατονομάζεται ως φυσικός αυτουργός άνθρωπος που την ημέρα της τραγωδίας βρισκόταν έγκλειστος στη φυλακή.
Οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τη Marfin, μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, συνεχίζουν να προκαλούν έντονες συζητήσεις.
Η τοποθέτηση του ποινικολόγου Θανάση Καμπαγιάννη ρίχνει φως στα νομικά κενά που, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, χαρακτηρίζουν το κατηγορητήριο, την ώρα που η κοινή γνώμη απαιτεί την απόδοση δικαιοσύνης.
«Απαραίτητη η εξιχνίαση, αλλά όχι με δίκη σκοπιμότητας»
Ξεκινώντας την τοποθέτησή του, ο κ. Καμπαγιάννης ξεκαθάρισε ότι δεσμεύεται από τη μυστικότητα της προδικαστικής διαδικασίας και δεν προτίθεται να διαρρεύσει νέα έγγραφα. Ωστόσο, θέλησε να απαντήσει σε πληροφορίες που έχουν ήδη δει το φως της δημοσιότητας, παρουσιάζοντας τη θέση του εντολέα του.
Ο ίδιος τόνισε ότι η ελληνική κοινωνία και η πολιτεία έχουν απαράγραπτο χρέος να εξιχνιάσουν πλήρως την υπόθεση της Marfin. Υπογράμμισε όμως με νόημα ότι η απονομή δικαιοσύνης δεν μπορεί να γίνει με εκπτώσεις στις δικονομικές εγγυήσεις:
«Έχει υποχρέωση η ελληνική πολιτεία να την εξιχνιάσει, αλλά δεν είναι δυνατόν να εξιχνιαστεί μέσα από μια δίκη που θα εξελιχθεί σε δίκη σκοπιμότητας. Χρειάζονται στοιχεία. Αυτή τη στιγμή τέτοια στοιχεία ταυτοποίησης των προσώπων που κατηγορούνται δεν υπάρχουν».
Το «περίφημο» ανώνυμο email και οι κραυγαλέες ανακρίβειες
Εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους οδηγήθηκε στη φυλακή ο εντολέας του, ο κ. Καμπαγιάννης ανέφερε ότι ο κατηγορούμενος συμμετείχε πράγματι στη μεγαλειώδη διαδήλωση εκείνης της ημέρας το 2010, όπως έκαναν εκατοντάδες χιλιάδες άλλοι πολίτες, χωρίς ωστόσο αυτό να τον συνδέει με την εμπρηστική επίθεση ή οποιοδήποτε άλλη επίθεση.
Σύμφωνα με τον συνήγορο, το μοναδικό εύρημα που οδήγησε τις αρχές στη σύλληψή του είναι ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα που εστάλη στην Αστυνομία.
Η υπεράσπιση αμφισβητεί ανοιχτά την εγκυρότητα του συγκεκριμένου μηνύματος, παραθέτοντας ένα ακλόνητο, όπως το χαρακτηρίζει, επιχείρημα:
Στο ίδιο ανώνυμο email, το οποίο εμφάνιζε μια λίστα με τους υποτιθέμενους δράστες, ως «πρώτος» των φυσικών αυτουργών που έκαψαν την τράπεζα αναφέρεται ένα πρόσωπο το οποίο το 2010 βρισκόταν αποδεδειγμένα μέσα στη φυλακή.
«Ο ίδιος άνθρωπος ο οποίος κατονομάζεται βγήκε και είπε ότι ”εγώ ήμουν στην φυλακή το 2010”», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Καμπαγιάννης στάθηκε κατηγορηματικός υποστηρίζοντας ότι «Δεν ισχύει ότι η ΕΛΑΣ έχει το οποιοδήποτε στοιχείο ή φωτογραφικό υλικό που να μπορεί να ταυτοποιήσει τα πρόσωπα που κατηγορούνται – η ίδια η αστυνομία λέει ότι με αυτά τα στοιχεία δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τα πρόσωπα»
Αίτημα για ταυτοποίηση του αποστολέα
Κατόπιν αυτών των δεδομένων, ο κ. Καμπαγιάννης εξέφρασε την εύλογη απορία του για το πώς ένα τόσο πρόχειρο και αναξιόπιστο έγγραφο στάθηκε ικανό να στερήσει την ελευθερία από δύο ανθρώπους.
Κλείνοντας, επανέλαβε το επίσημο αίτημα της υπεράσπισης προς τις δικαστικές αρχές και τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος να προχωρήσουν άμεσα στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του πραγματικού αποστολέα του συγκεκριμένου email, ώστε να αποκαλυφθεί ποιος κρύβεται πίσω από τις καταγγελίες και με ποιο κίνητρο τις συνέταξε.