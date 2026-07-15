Σε μια εξαιρετικά σοβαρή καταγγελία σχετικά με το αποδεικτικό υλικό της δικογραφίας για τη φονική εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin προχώρησε ο δικηγόρος, Θανάσης Καμπαγιάννης.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εκ των δύο προσωρινά κρατουμένων υποστήριξε με έμφαση ότι στη δικογραφία δεν υφίσταται κανένα απολύτως στοιχείο ταυτοποίησης των κατηγορουμένων.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι η σύλληψη του εντολέα του στηρίχθηκε αποκλειστικά σε ένα «ανώνυμο email» αμφιβόλου αξιοπιστίας, στο οποίο μάλιστα κατονομάζεται ως φυσικός αυτουργός άνθρωπος που την ημέρα της τραγωδίας βρισκόταν έγκλειστος στη φυλακή.

Οι δικαστικές εξελίξεις γύρω από τη Marfin, μια από τις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, συνεχίζουν να προκαλούν έντονες συζητήσεις.

Η τοποθέτηση του ποινικολόγου Θανάση Καμπαγιάννη ρίχνει φως στα νομικά κενά που, όπως υποστηρίζει η υπεράσπιση, χαρακτηρίζουν το κατηγορητήριο, την ώρα που η κοινή γνώμη απαιτεί την απόδοση δικαιοσύνης.