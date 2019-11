ΝΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ!

Του Μπάμπη Παπαφιλιππάκη

Με χρυσά γράμματα έγραψε το όνομά του στα κιτάπια του παγκοσμίου τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς, καθώς την Κυριακή πανηγύρισε την κατάκτηση του ATP Finals στο «Ο2 Αrena», ολοκληρώνοντας έτσι με θριαμβευτικό τρόπο την ονειρική του πορεία στο Λονδίνο.

Ο 21χρονος πρωταθλητής μας, πραγματοποιώντας εξαιρετική εμφάνιση, επικράτησε με ανατροπή 2-1 σετ (6-7,6-2, 7-6) του Ντομινίκ Τιμ σε έναν συγκλονιστικό τελικό, όπου έσπασαν καρδιές και κατέκτησε το πιο σημαντικό τρόπαιο της καριέρας του, στο σπουδαιότερο τουρνουά μετά τα τέσσερα Grand Slam.

Ο Τσιτσιπάς έχασε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ, πήρε εύκολα το δεύτερο με 6-2, ενώ οδήγησε στο τάι μπρέικ το τρίτο, όπου με 7-4 αναδείχθηκε νικητής στον τελικό των τελικών.

Η απονομή στον νέο «βασιλιά» του ATP Finals:

Με τη νίκη του αυτή ο Έλληνας τενίστας, έγινε ο νεότερος πρωταθλητής στο φινάλε της σεζόν, μετά από τον 20χρονο Λέιτον Χιούτι το 2001 και ο έκτος νεότερος πρωταθλητής στην 50ετή ιστορία του τουρνουά.

Αυτός ήταν ο τέταρτος τίτλος στην καριέρα του Στέφανου, ο οποίος θα φύγει απ’το Λονδίνο με 1300 βαθμούς ATP.

Παράλληλα μετά τη σημερινή του νίκη θα προσθέσει στον λογαριασμό του το ποσό των 1,27 εκατ. δολαρίων (σ.σ.: αν δεν έχανε από τον Ναδάλ το ποσό αυτό θα είχε διπλασιαστεί).

Ο αγώνας

O Έλληνας πρωταθλητής σέρβιρε πρώτος και με δύο άσους έκανε το 1-0 με love service game με τον Αυστριακό να απαντά, κάνοντας το 1-1, χωρίς να χάσει επίσης πόντο.

Ο Τσιτσιπάς με τον τρίτο του άσο προηγήθηκε με 40-0 και, παρά την αντίδραση του αντιπάλου του (μείωσε σε 40-30), κράτησε το σερβίς του, βάφοντας με γαλανόλευκο χρώμα το τρίτο game.

Στη συνέχεια ο πρωταθλητής μας έκανε break point (40-30), εντούτοις ο Αυστριακός το... έσβησε και κατάφερε να αποτρέψει το break του Στέφανου, ο οποίος με όπλο το καλό του σερβίς και με σούπερ winner δεν δυσκολεύτηκε να επανακτήσει το προβάδισμά του.

Ο Στέφανος παρά το γεγονός ότι είδε τον αντίπαλό του να κάνει το 3-3, στη συνέχεια αντέδρασε και, σβήνοντας δύο break points του Αυστριακού, έφτασε στο 4-3, μετά από μεγάλη μάχη στο έβδομο game.

Στο όγδοο game ήταν σειρά του Τιμ να σβήσει δύο break points του Τσιτσιπά, κρατώντας το σερβίς του, με τον Στέφανο να εκμεταλλεύεται στη συνέχεια δύο κακές επιστροφές του αντιπάλου του, κάνοντας με smash το 5-4.

Στα επόμενα τρία games οι δύο μονομάχοι κράτησαν το σερβίς τους και, όντας ισόπαλοι 6-6, κλήθηκαν να λύσουν της διαφορές τους στο τάι μπρέικ.

Εκεί ο Τιμ, παίζοντας φουλ επιθετικά και πιέζοντας τον Στέφανο, προηγήθηκε με 3-0. Ο Τσιτσιπάς βρήκε το ψυχικό σθένος και ισοφάρισε αρχικά σε 5-5 και εν συνεχεία 6-6, σβήνοντας το σετ πόιντ του αντιπάλου του.

Πάντως το δεύτερο σετ πόιντ του Αυστριακού στο τάι μπρέικ αποδείχθηκε... φαρμακερό για τον πρωταθλητή μας, καθώς ο Τιμ πήρε και τον επόμενο πόντο και κατέκτησε στις λεπτομέρειες το πρώτο σετ.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Έλληνας τενίστας ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, ξεσηκώνοντας τους υποστηρικτές του στο «O2 Arena» του Λονδίνου. Ο Στέφανος κυριάρχησε ολοκληρωτικά στο κορτ, έπαιξε πιο επιθετικά και με συνοπτικές διαδικασίες έφερε τον τελικό στα ίσα.

Στο πρώτο game ο 21χρονος πρωταθλητής βρέθηκε να έχει τριπλό break point και δεν άφησε την ευκαιρία για break να περάσει ανεκμετάλλευτη, ενώ ακολούθησε love service game, με το οποίο έκανε γρήγορα γρήγορα το 2-0.

Ο Στέφανος με την ψυχολογία να είναι πια με το μέρος του, έκανε και δεύτερο break και, όντας μπροστά με 3-0, έδειξε ότι είναι αποφασισμένος να επιστρέψει δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Στη συνέχεια ο Τιμ είδε τον... αφηνιασμένο, Τσιτσιπά να κάνει το 4-0, και παρά το γεγονός ότι πήρε μία ανάσα, μειώνοντας σε 4-1 έμοιαζε ανήμπορος να αντιδράσει απέναντι στον αντίπαλό του.

Η πλάστιγγα του σετ είχε γείρει προς την πλευρά του Έλληνα τενίστα, ο οποίος, παίζοντας με αυτοπεποίθηση και κάνοντας τα απολύτως απαραίτητα, έφτασε στο 1-1 μετά από 1 ώρα και 32 λεπτά αγώνα.

Στο πρώτο game του τρίτου σετ έγινε μεγάλη μάχη και μολονότι ο Τιμ βρέθηκε στα... σχοινιά, κατάφερε να κρατήσει το σερβίς του, πανηγυρίζοντας έξαλλα το προβάδισμά του.

Η αντίδραση του «Τσίτσι» πάντως δεν άργησε να έρθει. Με love service game ισοφάρισε, ενώ με break έκανε το 2-1, σηκώνοντας στο πόδι τη γαλανόλευκη μεριά της κερκίδας στο, κατάμεστο από 17.500 κόσμο, «O2 Arena» του Λονδίνου.

Ο Στέφανος διεύρυνε το προβάδισμά του, ωστόσο o Τιμ, αφού υπερασπίστηκε το σερβίς του σε 3-2, με break έφερε το τρίτο σετ στην απόλυτη ισορροπία, σε έναν συγκλονιστικό τελικό.

Mάλιστα ο Αυστριακός φρόντισε στη συνέχεια να κάνει ακόμη χειρότερα τα πράγματα για τον Τσιτσιπά, καθώς με το τρίτο σερί κερδισμένο game έκανε την ολική ανατροπή (4-3).

Στα δύο επόμενα games οι δύο μονομάχοι κράτησαν το σερβίς τους, με τον Έλληνα τενίστα να το πράττει αυτό εύκολα, ισοφαρίζοντας σε 5-5 με love service game.

Παρά την προσπάθεια του Στέφανου ο Τιμ έκανε το 6-5 και ο 21χρονος τενίστας σέρβιρε με στόχο να στείλει το ματς στο τάι μπρέικ, βλέποντας την προσπάθειά του να στέφεται με επιτυχία.

Εκεί ο Τσιτσιπάς, παρά το γεγονός ότι βρέθηκε να χάνει με 1-0, με τέσσερις αναπάντητους πόντους έκανε το 4-1. O Αυστριακός αντέδρασε και ισοφάρισε σε 4-4, με τον «Στεφ» να φτάνει στη συνέχεια στο 7-4, θριαμβεύοντας στον τελικό των τελικών.

Κι όμως ο κόσμος υποκλίθηκε μπροστά του...

O Τσιτσιπάς με το βαρύτιμο τρόπαιο ανά χείρας:

Και ο γνωστός Αμερικανός ηθοποιός, Γούντι Χάρελσον παρακολούθησε τον θρίαμβο του Στέφανου:

Η άφιξη του Τσιτσιπά στο «O2 Arena» του Λονδίνου

Η άφιξη του Ντομινίκ Τιμ:

Bidding to become the first Austrian to win the Nitto ATP Finals 🇦🇹@ThiemDomi | #NittoATPFinals pic.twitter.com/kJ7bY2G7dP