Συνελήφθησαν από τις αστυνομικές αρχές, δύο αδέλφια 28 και 24 ετών για ξυλοδαρμό εναντίον ενός 25χρονου Αλβανικής καταγωγής, στη περιοχή της Νεάπολης στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το περιστατικό έγινε στα τέλη Μαΐου, όταν οι δύο νεαροί άνδρες , επίσης αλβανικής καταγωγής, επιτέθηκαν στον 25χρονο έξω από το σπίτι του χτυπώντας τον με ξύλα και μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον σε διάφορα σημεία του σώματός του.

Ο 25χρονος χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

Η ΕΛ.ΑΣ. ταυτοποίησε τα στοιχεία των δραστών και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, εξύβριση, απειλή και παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό τμήμα Νεάπολης-Συκεών.