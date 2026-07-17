Ένα πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 17 Ιουλίου, στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, όταν ένα μεγάλο φορτηγό με ξένες πινακίδες επιχείρησε να περάσει μέσα από την ιστορική Πορτάρα στα Κάστρα.

Το αποτέλεσμα ήταν το ογκώδες όχημα να σφηνώσει στο σημείο, προκαλώντας φθορές στο βυζαντινό μνημείο και δημιουργώντας άμεσο κυκλοφοριακό κομφούζιο. Σύμφωνα με μαρτυρίες περίοικων, ο οδηγός προσπαθούσε απεγνωσμένα επί αρκετά λεπτά να απεγκλωβίσει το όχημα.

Το χρονικό του εγκλωβισμού στα Κάστρα

Σύμφωνα με το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 9:00 το πρωί, σε μια ώρα αιχμής για την κίνηση στους στενούς δρόμους της Άνω Πόλης. Ο οδηγός του φορτηγού, το οποίο έφερε πινακίδες κυκλοφορίας εξωτερικού, κατευθύνθηκε προς την Πορτάρα και επιχείρησε να περάσει από το στενό άνοιγμα.

Λόγω του μεγέθους και του ύψους του οχήματος, το φορτηγό σφήνωσε ανάμεσα στα τείχη. Μαρτυρίες κατοίκων της περιοχής αναφέρουν ότι επικράτησε αναστάτωση, με τον οδηγό να κάνει προσπάθεια για περίπου πέντε λεπτά, προσπαθώντας να ξεκολλήσει το βαρύ όχημα από το σημείο.

Το συμβάν είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές στα τείχη και να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο.