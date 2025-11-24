Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 Ρίχτερ έγινε αισθητή στις 10:51 σήμερα το πρωί 24/11 στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε 4 χιλιόμετρα νοτιο-δυτικά του Μορφοβουνίου Καρδίτσας, κοντά στη λίμνη Πλαστήρα.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος από τη Δροσία της Πελοποννήσου του Πανεπιστημίου Πατρών τον σεισμό:

Σημειώνουμε ότι στις 10.39 προηγήθηκε προσεισμός με 2,9 Ρίχτερ ενώ το σεισμό των 4,1 Ρίχτερ ακολούθησε μετασεισμός 3,3 Ρίχτερ στις 10.58.

Η δόνηση είχε μικρή διάρκεια αλλά ήταν ιδιαίτερα αισθητή σε Τρίκαλα, Πύλη, Καλαμπάκα και χωριά του Κάμπου.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε μετά την αναθεώρηση περί τα 17,9 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή τραυματισμούς.