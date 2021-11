Πολύ ισχυροί σεισμοί 6,5 και 6 βαθμών της κλίμακας Ρϊχτερ στο Ιράν

Δύο πολύ ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 6,5 και 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έγιναν στο Ιράν.

Σύμφωνα με το Ευρομεσογειακό Ινστιτούτο, η πρώτη είχε μέγεθος 6 βαθμών, έγινε στις 12.07 τοπική ώρα (15.07 ώρα Ελλάδας) , είχε επίκεντρο 68 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της πόλης Μπαντάρ Άμπας και εστιακό βάθος 80 χιλιόμετρα.

Δύο λεπτά αργότερα ακολούθησε μια δεύτερη ισχυρότερη δόνηση, μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με το ίδιο επίκεντρο και εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν μερικά κτήρια στο Ντουμπάι.

