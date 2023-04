Σεισμική δόνηση 6,2 ρίχτερ «χτύπησε» την περιοχή Νίας στην Ινδονησία, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό – Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 90 χιλιόμετρα (55,92 μίλια).

Eyewitnesses reported shaking in #Indonesia 7 min ago (local time 21:59:43)⚠

More info soon! pic.twitter.com/6J3HzD54pW