Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα (9/12) τα ξημερώματα, στην περιοχή ανοικτά της Αντοφαγκάστα στη Χιλή. Η δόνηση καταγράφηκε στις 07:46:54 UTC (02:46 τοπική ώρα) και το επίκεντρο εντοπίστηκε στις συντεταγμένες -24.000, -70.630, με εστιακό βάθος 39 χιλιομέτρων.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, το επίκεντρο βρισκόταν:

45 χλμ. νότια-νοτιοδυτικά της πόλης Αντοφαγκάστα (πληθυσμός περίπου 309.000 κατοίκων)

536 χλμ. δυτικά της πόλης Σάλτα στην Αργεντινή (πληθυσμός περίπου 512.000 κατοίκων)

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή τραυματισμούς, ενώ οι τοπικές Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.