Σεισμός της τάξεως των 3,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 09:05 νοτίως της Αμοργού, 24 χιλιόμετρα Βόρεια της Ανάφης, σε θαλάσσια περιοχή με εστιακό βάθος τα 5 χιλιόμετρα.

Είχε προηγηθεί σεισμός 3,9 Ρίχτερ στην ίδια εστιακή περιοχή στις 06:53 τα ξημερώματα.

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμιος Λέκκας, μιλώντας στην εκπομπή ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ, του ΕΡΤnews για τον σεισμό των 3,9 Ρίχτερ δήλωσε: «Δεν είναι καθόλου ανησυχητικός, είναι μέσα στο πρόγραμμα. Για μεγάλο χρονικό διάστημα θα έχουμε τέτοιους σεισμούς. Αυτοί οι σεισμοί δεν πρόκειται να προκαλέσουν βλάβες. Μέχρι και το Φεβρουάριο μπορεί να έχουμε τέτοιους σεισμούς μικρού μεγέθους» ανέφερε σχετικά ο κ. Λέκκας.