Διαδοχικές σεισμικές δονήσεις σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης (23/6), μετά τις 22:00, στην Εύβοια.

Η πρώτη σεισμική δόνηση ήταν μεγέθους 3 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 7 Χλμ. ΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη σεισμική δόνηση, λίγα λεπτά αργότερα, ήταν μεγέθους 3,6 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 2 Χλμ. ΔΝΔ του Προκοπίου Ευβοίας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 3,6 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος του πανεπιστημίου Πατρών τη σεισμική δόνηση των 3,6 Ρίχτερ: