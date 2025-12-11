Δύο σεισμοί, με απόσταση πέντε λεπτών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Πέμπτης, 11 Δεκεμβρίου, στα ανοιχτά της Καρπάθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 18:20, ήταν μεγέθους 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε επίκεντρο 31 χλμ. βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 14,3 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση έγινε στις 18:25, ήταν επίσης 3,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε επίκεντρο 32 χλμ. βόρεια – βορειοανατολικά της Ολύμπου Καρπάθου. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 15,3 χιλιόμετρα.