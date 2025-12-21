Δύο σεισμοί, με απόσταση επτά λεπτών, σημειώθηκαν το απόγευμα της Κυριακής, 21 Δεκεμβρίου, κοντά στη Ραφήνα.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση καταγράφηκε στις 19:50, ήταν μεγέθους 2,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε επίκεντρο 6 χλμ. βορειοανατολικά της Ραφήνας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 8,4 χιλιόμετρα.

Η δεύτερη δόνηση έγινε στις 19:57, ήταν 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και είχε επίκεντρο 5 χλμ. βορειοανατολικά της Ραφήνας. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 9,3 χιλιόμετρα.