Δυο σεισμικές δονήσεις, μέσα σε λίγα λεπτά, μεταξύ Κρήτης και Γαύδου σημειώθηκαν, λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, η πρώτη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3,6 Ρίχτερ, με το επίκεντρο του σεισμού να εντοπίζεται στα 25 χλμ νοτιοδυτικά της Χώρας Σφακίων και το εστιακό βάθος στα 13,6 χλμ. Η δεύτερη σεισμική δόνηση είχε μέγεθος 3 Ρίχτερ, το επίκεντρο εντοπίστηκε στα 25 Χλμ. νοτιοανατολικά της Σούγιας Χανίων και το εστιακό βάθος στα 15 χιλιόμετρα.