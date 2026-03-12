Ισχυρά αισθητός έγινε στα χωριά του Δήμου Αργιθέας Καρδίτσας ο σεισμός μεγέθους 4,8 της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε λίγο νωρίτερα στην Ευρυτανία, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής.

Ο αντιδήμαρχος Αργιθέας Μπάμπης Πούλιος, περιέγραψε τη δόνηση ως ιδιαίτερα έντονη.

Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο, ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην περιοχή της Αργιθέας και υπήρξε διακοπή της ηλεκτροδότησης στο ανατολικό τμήμα. Καταπτώσεις έχουν σημειωθεί στο οδικό δίκτυο και έχουν γίνει ήδη ορισμένες αποκαταστάσεις.

Επίσης αναφορές για ζημιές υπάρχουν στην Ιερά Μονή Σπηλιάς και στο Ναό Μεταμόρωσης του Σωτήρος στα Κουμπαρινά. Σε ότι αφορά τις οικίες, ο κ. Πούλιος ανέφερε πως τα περισσότερα σπίτια είναι κλειστά, καθώς στα χωριά οι κάτοικοι είναι ελάχιστοι και τις επόμενες ημέρες θα φανεί ποιες είναι οι επιπτώσεις σε σπίτια.

Από την πλευρά του, ο πατέρας Νεκτάριος από τη Μονή Σπηλιάς ανέφερε ότι έχουν εμφανιστεί ρωγμές στον κυρίως ναό και σε άλλα σημεία του μοναστηριού, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ζημιές δεν είναι αντίστοιχες με εκείνες που είχαν καταγραφεί σε προηγούμενο σεισμό.

Δείτε πως κατέγραψε τη σεισμική δόνηση ο σεισμογράφος του πανεπιστημίου Πατρών που βρίσκεται στη Βομβοκού της ορεινής Ναυπακτίας:

Ο αντιδήμαρχος τόνισε επίσης ότι δεν έχει καταφέρει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με χωριά της Ανατολικής Αργιθέας, καθώς μετά τον σεισμό σημειώθηκε διακοπή ηλεκτροδότησης. «Μου είπαν ότι όλα εκείνα τα χωριά δεν έχουν ρεύμα, δηλαδή μετά τον σεισμό έγινε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος και προφανώς για αυτόν τον λόγο δεν μπορώ να επικοινωνήσω τηλεφωνικά», είπε.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ενημέρωση του Δήμου Αγράφων, δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί από τη σεισμική δόνηση, αν και έχουν καταγραφεί υλικές ζημιές σε χωριά της περιοχής.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Αγράφων επισημαίνει ότι ο σεισμός των 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 12:14, σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Κέντρο, και έγινε αισθητός σε ολόκληρη την επικράτεια του δήμου. Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ραπτοπούλου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ οι ζημιές περιορίζονται σε υλικές φθορές. Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρακολουθούν την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, οι αρχές καλούν τους κατοίκους να διατηρήσουν την ψυχραιμία τους, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν την προσέγγιση παλαιών ή επικίνδυνων κτιρίων και σημείων όπου ενδέχεται να υπάρχει κίνδυνος. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν προβλήματα, οι πολίτες καλούνται να ενημερώνουν άμεσα τους τοπικούς προέδρους, ώστε να γίνεται άμεση καταγραφή και ενημέρωση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ο Δήμος Αγράφων τονίζει ότι παραμένει σε συνεχή επαγρύπνηση και θα ενημερώνει τους πολίτες για κάθε νεότερη εξέλιξη.

Λέκκας: «Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό»

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμης Λέκκας, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στον οικισμό της Στεφανιάδας, στον κορμό της Πίνδου, με 11,6 χιλιόμετρα βάθος, γεγονός που σημαίνει πως έγινε έντονα αισθητός και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο πρόεδρος του Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) και καθηγητής Γεωλογίας, σημείωσε πως ο σεισμός είναι μέσα στα φυσιολογικά όρια της σεισμικής δραστηριότητας της περιοχής.

«Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για τον κύριο σεισμό, αλλά συνεχίζουμε να παρακολουθούμε το φαινόμενο», εκτίμησε ο κ. Λέκκας, τονίζοντας, ωστόσο, ότι η σεισμικότητα της περιοχής είναι χαμηλή, επομένως «δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία».

«Έχουν σημειωθεί ορισμένοι μικροί μετασεισμοί», πρόσθεσε, «ωστόσο όχι κάτι που μας ανησυχεί», ενώ ανέφερε ότι ενδεχομένως, λόγω του βουνού, αλλά και του γεγονότος ότι στα χωριά της περιοχής υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα σπίτια, «ενδεχομένως να έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και ζημιές».

Πηγή: Ευρυτανικά Νέα