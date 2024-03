Σεισμός μεγέθους 5,8 βαθμών σημειώθηκε στην επαρχία της Φουκουσίμα, όπως μετέδωσε σήμερα το κρατικό γιαπωνέζικο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.

Βάσει της κλίμακας μέτρησης των σεισμικών δονήσεων στην Ιαπωνία που είναι από το 1 έως το 7, ο σεισμός είναι κατηγορίας 5.

Δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

[🚨] Earthquake Final Data: A magnitude 5.6 #地震 (#earthquake) with an Shindo Intensity of 5弱 has occured 福島県沖 (Off Fukushima Prefecture) with a depth of 70km at 03/15 00:14 JST. #japan pic.twitter.com/NAgoyTO6ug

— Rapid Earthquake Alerts – Japan (@RapidQuakeAlert) March 14, 2024

