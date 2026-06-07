Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 5,2 και 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής στην Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο των σεισμών εντοπίζεται νότια του Προκοπίου Ευβοίας.

Πιο συγκεκριμένα ο σεισμός των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 13:02 το μεσημέρι με εστιακό βάθος 13,1 χλμ. και με επίκεντρο 5 χλμ. Νοτιοδυτικά του Προκοπίου Ευβοίας.

Νωρίτερα, σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών σημειώθηκε στις 12:58, 6 χλμ. νότια της ιδίας τοποθεσίας και με εστιακό βάθος 14,1 χλμ.

Από την ώρα που έγιναν οι πρώτοι σεισμοί των 5,2 και 4,8 Ρίχτερ, οι μετασεισμικές δονήσεις είναι αλλεπάλληλες. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί αρκετοί μετασεισμοί της τάξεως των 3,2 – 3,3 και 3 Ρίχτερ.

Να σημειωθεί πως οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και σε άλλες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στην Αττική.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος του Ευπαλίου του Πανεπιστημίου Πατρών τις πρώτες ισχυρές σεισμικές δονήσεις:

5,2