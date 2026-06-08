Μετασεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στον θαλάσσιο χώρο νότια των Φιλιππίνων νωρίς το πρωί, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS), μετά τον αρχικό πολύ ισχυρό σεισμό 7,8 βαθμών που κατά τις αρχικές πληροφορίες στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον πέντε ανθρώπους και κατέστρεψε κτήρια στο ασιατικό αρχιπέλαγος, ενώ πυροδότησε προειδοποίηση για τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Η νέα σεισμική δόνηση είχε εστιακό βάθος 67 χιλιομέτρων και εντοπίστηκε στον θαλάσσιο χώρο οκτώ χιλιόμετρα νότια από την επαρχία Σαρανγκάνι της νήσου Μιντανάο του ασιατικού αρχιπελάγους, σύμφωνα με τα στοιχεία του USGS.