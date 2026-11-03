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Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 3 Νοεμβρίου, στη 13:03 σε θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κρήτης.

Πιο συγκεκριμένα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 60 χιλιόμτερα νοτιοανατολικά της Ζάκρου Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Παράλληλα σημειώνεται ότι χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, καταγράφηκε σεισμική δόνηση 4,7 Ρίχτερ 54 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Γουδουρά Λασιθίου.

Η δόνηση όπως την κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών από την Πύλο: