Ισχυρή σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην περιοχή της Ξάνθης το πρωί της Τετάρτης.

Η δόνηση καταγράφηκε στις 09.16 και είχε ένταση 4,5 Ρίχτερ σύμφωνα με την αυτόματη αποτύπωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 12 Χλμ. ΒΔ της Ξάνθης με εστιακό βάθος στα 5 χιλιόμετρα.

Δείτε πως κατέγραψε τη δόνηση ο σεισμογράφος στη Δροσιά Πελοποννήσου του Πανεπιστημίου Πατρών:

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή στην ευρύτερη περιοχή ενώ στα σχολεία της Ξάνθης οι μαθητές βγήκαν στο προαύλιο, με προτροπή των καθηγητών τους για προληπτικούς λόγους, όπως γράφει το kavalanews.

Οι κάτοικοι της πόλης στην Ξάνθη έχουν βγεί από τα σπίτια τους -όπως γράφει το xanthinews– ενώ στους πάνω ορόφους των πολυκατοικιών έχουν αναφερθεί πτώσεις αντικειμένων.

Πρόκειται για το ρήγμα της Χρυσούπολης, το οποίο έχει δώσει σεισμούς και στο παρελθόν. Μέχρι στιγμής πάντως -όπως γράφει το xanthipost- δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές.