Σεισμός μεγέθους 4,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Τρίτη (28/4) στις 14:12, στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 8 χλμ. δυτικά της Σκιάθου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13,1 χιλιόμετρα.

Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αττική.

Περίπου δέκα λεπτά αργότερα, ακολούθησαν δύο μετασεισμοί, της τάξεως των 3,3 και 2,4 Ρίχτερ, αντίστοιχα. Στις 14:42 σημειώθηκε και άλλος μετασεισμός, σαφώς ασθενέστερος (1,9 Ρίχτερ). Οι δονήσεις συνεχίζονται.