Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,8 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/4) στην Κρήτη, στα ανοιχτά του Λασιθίου. Πρόκειται για μία ακόμη σεισμική δόνηση στη συγκεκριμένη περιοχή.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 14 Χλμ. ΔΝΔ του Γουδουρά Λασιθίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.

Δεν έχουν αναφερθεί μέχρι στιγμής ζημιές.

Δείτε πως κατέγραψε τη σεισμική δόνηση ο σεισμογράφος της Σεργούλας, του Πανεπιστημίου Πατρών:

Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή καταγράφηκε το πρωί της Παρασκευής ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Από εκείνη την ώρα οι μετασεισμοί έφτασαν σε ισχύ τα 5 Ρίχτερ και η ακολουθία εμφανίζεται φυσιολογική, ωστόσο το φαινόμενο παρακολουθείται, καθώς πρόκειται για περιοχή που έχει δώσει μεγάλους σεισμούς στο παρελθόν, όπως επισημαίνουν οι σεισμολόγοι.