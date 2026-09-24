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Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,1 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) το πρωί της Πέμπτης (24/9) στην Ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 26 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μποζόβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα οκτώ χιλιόμετρα.

Πώς κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών από το Ευπάλιο τη σεισμική δόνηση στην Τουρκία: