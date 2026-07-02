Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,2 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (02/07) στις 14:06, στην Κάρπαθο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 11 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του νησιού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 13 χιλιόμετρα.

Δείτε πώς κατέγραψε την δόνηση ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στη Δροσιά:

«Οι κάτοικοι του νησιού αντιμετώπισαν τον σεισμό με ψυχραιμία»

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Μιχάλη Φελλουζή και μας ενημέρωσε ότι συνεργεία της Πυροσβεστικής βγήκαν στους δρόμους, προκειμένου να ελέγξουν για υλικές ζημιές ή για πολίτες που ενδεχομένως να χρειάζονται βοήθεια.

Ο δήμαρχος, πάντως εμφανίστηκε καθησυχαστικός, καθώς όπως είπε «οι κάτοικοι της Καρπάθου αντιμετώπισαν τον σεισμό με ψυχραιμία».

Σημειώνεται ακόμη ότι εργαζόμενοι του δήμου έκαναν λόγο για μια σεισμική δόνηση με διάρκεια, η οποία ήταν πολύ αισθητή στο νησί. Υπενθυμίζουμε πως το πρωί της περασμένης Τετάρτης 24 Ιουνίου είχε καταγραφεί και πάλι στην Κάρπαθο σεισμός 5 Ρίχτερ.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η δόνηση έγινε αισθητή και στις ακτές της Μούγλας.

Παράλληλα, ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Κάσου, Γιάννης Νικολάου, μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν ιδιαίτερα αισθητός στο νησί, ωστόσο δεν υπήρξαν προβλήματα ούτε καταγράφηκαν αναφορές για ζημιές.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ συνεχίζεται η παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή. Μέχρι αυτήν την ώρα, η εικόνα από τα δύο νησιά είναι καθησυχαστική, καθώς δεν έχουν διαπιστωθεί ζημιές σε υποδομές ή κατοικίες ούτε έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.