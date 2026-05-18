Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,2 βαθμών έπληξε τα ξημερώματα της Δευτέρας την περιοχή Λιουζόου στην αυτόνομη περιοχή Γκουανγκσί της νότιας Κίνας, προκαλώντας την κατάρρευση κατοικιών και μεγάλη κινητοποίηση των αρχών διάσωσης. Μέχρι στιγμής έχουν καταρρεύσει εννέα σπίτια, ενώ δύο άνθρωποι έχουν απεγκλωβιστεί ζωντανοί.

Σύμφωνα με το Κέντρο Σεισμολογικών Δικτύων της Κίνας (CENC), η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 00:21 τοπική ώρα στο διαμέρισμα Λιουνάν της πόλης Λιουζόου.

Το εστιακό βάθος που υπολογίστηκε στα οκτώ χιλιόμετρα. Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές όχι μόνο στη Λιουζόου αλλά και σε αρκετές μεγάλες περιοχές της Γκουανγκσί, όπως οι πόλεις Γκουιλίν, Γκουιγκάνγκ, Γουζού, Χετσί, Νανίνγκ και Λαϊμπίν.

Τα τοπικά δίκτυα κάνουν λόγο για δύο ανθρώπους που ανασύρθηκαν νεκροί από τα συντρίμμια κτηρίων.

Two dead as earthquake hits southwest China; thousands evacuate, buildings collapse https://t.co/yOaP9wRQ0O — The Indian Express (@IndianExpress) May 18, 2026

Κατέρρευσαν σπίτια κοντά στο επίκεντρο

Η δόνηση έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος της περιφέρειας Γκουανγκσί, με αναφορές να φτάνουν για ζημιές από τις πόλεις Γκουιλίν, Γκουιγκάνγκ, Γουζού, Χετσί, Λαϊμπίν, καθώς και από την πρωτεύουσα της περιφέρειας, Νανίνγκ.

Οι μεγαλύτερες καταστροφές εντοπίζονται στην περιοχή Ταϊγιάνγκτσουν, η οποία βρέθηκε πολύ κοντά στο επίκεντρο. Μέχρι στιγμής, οι τοπικές αρχές έχουν επιβεβαιώσει την πλήρη κατάρρευση εννέα κατοικιών –κυρίως πρόχειρων και αυτοσχέδιων οικημάτων που βρίσκονταν κοντά στο οδικό δίκτυο– ενώ σε πολλά ακόμα κτίρια της ευρύτερης περιοχής έχουν καταγραφεί σοβαρές ρωγμές, εγείροντας φόβους για μετασεισμικές στατικές αστοχίες.

Μάχη με τον χρόνο στα συντρίμμια

Αμέσως μετά την εκδήλωση του σεισμού, σωστικά συνεργεία και δυνάμεις της πολιτικής προστασίας έσπευσαν στις πληγείσες ζώνες. Έως τη 01:30 τα ξημερώματα, οι διασώστες είχαν καταφέρει να απεγκλωβίσουν ζωντανά δύο άτομα.

Ωστόσο, οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι παγιδευμένοι κάτω από τους τόνους των ερειπίων.

Σε κατάσταση συναγερμού οι αρχές

Οι κινεζικές αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα πρωτόκολλα έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η Κινεζική Υπηρεσία Σεισμών έθεσε σε ισχύ το επίπεδο έκτακτης ανάγκης ΙΙΙ, ενώ το τοπικό Γραφείο Σεισμών της Γκουανγκσί ανέβασε τον δείκτη συναγερμού στο επίπεδο ΙΙ.

Οι επόμενες ώρες θεωρούνται κρίσιμες για τη σταθεροποίηση της κατάστασης, την πλήρη καταγραφή των τραυματιών και των ζημιών, καθώς και για την παροχή πρώτων βοηθειών και προσωρινής στέγης στους πολίτες που είδαν τα σπίτια τους να καταστρέφονται.

