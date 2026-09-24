Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 5,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 10:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδος) το πρωί της Πέμπτης (24/9) στην Ανατολική Τουρκία.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στα 26 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Μποζόβας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα οκτώ χιλιόμετρα.

Πώς κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών από το Ευπάλιο τη σεισμική δόνηση στην Τουρκία:

Σύμφωνα με πληροφορίες της Hurriyet, o σεισμός έγινε αισθητός στις ανατολικές και νοτιοανατολικές επαρχίες της Τουρκίας.

Ο καθηγητής Δρ. Osman Bektaş, σε δήλωσή του σε ζωντανή μετάδοση του CNN Türk, δήλωσε τα εξής:

«Δεν μπορώ να δω τον σεισμό στο AFAD και στο Kandilli αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει τίποτα να πω όταν δεν μπορείτε να δείτε την τοποθεσία του. Μετά τον σεισμό στο Maraş, ο κίνδυνος σεισμού στη νοτιοανατολική περιοχή της Ανατολικής Ανατολίας έχει αυξηθεί. Ο λόγος είναι ότι τα φορτία τάσης στην περιοχή έχουν επηρεάσει τα ρήγματα. Τα ρήγματα στην περιοχή έχουν επηρεαστεί από αυτήν την τάση. Το Diyarbakır και η Urfa είναι μέρη που θα επηρεαστούν από αυτό. Ανησυχούμε για αυτό το ρήγμα. Είμαστε καχύποπτοι για αυτό το ρήγμα ώθησης του . Είναι φυσικό να συμβαίνουν τέτοιοι σεισμοί. Όσο η κίνηση της αραβικής πλάκας συνεχίζεται τόσο και οι επιπτώσεις των σεισμών του 2023 εξακολουθούν να είναι σε εξέλιξη. Όταν τα δύο συνδυάζονται, ο κίνδυνος συνεχίζεται στις επαρχίες σε μια περιοχή 150-200 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Στους σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου, ίσως περισσότερη ενέργεια πήγε στο υπέδαφος από όση αντανακλάστηκε στην επιφάνεια. Αυτό δεν είναι προάγγελος ενός μεγάλου σεισμού. Είναι ένας μέτριος, ρηχός σεισμός. Είναι ένας κανονικός σεισμός».

Πλήθος κόσμου βγήκε στους δρόμους μετά την σεισμική δόνηση:

Μετά τον σεισμό, πολλοί άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους στο Ντιγιαρμπακίρ, τη Σανλιούρφα, το Αντιγιαμάν και το Γκαζιαντέπ, περιοχές που βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο του προηγούμενου καταστροφικού σεισμού το 2023. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σεισμός έγινε αισθητός και στη Συρία και το Ιράκ.

Ο κυβερνήτης της Σανλιούρφα Χασάν Σιλντάκ ανέφερε πως «από την πρώτη επιτόπια επιθεώρηση, προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για απώλειες ζωών ή καταστροφές. (…) Οι έρευνες στην περιοχή συνεχίζονται».