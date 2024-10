Ισχυρός σεισμός μεγέθους 5,9 βαθμών έπληξε την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο.

Έχει εστιακό βάθος 9 χιλιόμετρα και το επίκεντρό του είναι 45 χιλιόμετρα ανατολικά από τη Μαλάτεια και 27 χιλιόμετρα νότια, νοτιανατολικά του Μπασκίλ.

Η AFAD (υπηρεσία έκτακτων αναγκών της Τουρκίας) ανακοίνωσε ότι ο σεισμός έχει επίκεντρο τη Μαλάτεια, και έγινε αισθητός στο Ντιγιάρμπακιρ και στο Ελαζίγ.

Ακόμη, έγινε αισθητή στις επαρχίες του Χαλεπίου, της Χάσακα και του Ντέιρ αλ Ζορ στην Συρία, μετέδωσε το συριακό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές σοβαρές ζημιές.

Ο δήμαρχος της Μαλάτειας, Σαμί Ερ, σχολίασε ότι έως στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απώλεια ζωής ή περιουσίας.

Ο νομάρχης του Έλαζιγ, Νουμάν Χατίπογλου, δήλωσε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν καταγραφεί κλήσεις από πολίτες για βοήθεια.

«Η AFAD και όλες οι ομάδες των αρμόδιων οργάνων μας ξεκίνησαν επιτόπιους ελέγχους στον σεισμό 5,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στην περιοχή Καλέ της Μαλάτειας. Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις σχετικά με τον σεισμό που έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Προσφέρω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό. Είθε ο Θεός να προστατεύει τη χώρα και το έθνος μας από καταστροφές. Προσφέρω τις καλύτερες ευχές μου στους πολίτες μας που επλήγησαν από τον σεισμό» ανέφερε σε μήνυμά του στο X o υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια.

Η περιοχή είχε πληγεί στις 6 Φεβρουαρίου 2023 από δίδυμους σεισμούς 7,7 Ρίχτερ και 7,6 Ρίχτερ, με επίκεντρο το Καχραμάνμαράς της Ανατολικής Τουρκίας που ισοπέδωσαν 13 επαρχίες, σε μία έκταση που ξεπερνά την ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτός ήταν ο χειρότερος σεισμός που βίωσε η Τουρκία τον τελευταίο αιώνα.

Πρώτες εκτιμήσεις Τούρκων σεισμολόγων κάνουν λόγο για νέο ανεξάρτητο σεισμό και όχι μετασεισμό της δόνησης της 6ης Φεβρουαρίου.

Η «Ζούγκλα» επικοινώνησε με τον καθηγητή Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών κ. Ευθύμιο Λέκκα, ο οποίος επεσήμανε ότι δεν γνωρίζει αν πρόκειται για τον κύριο σεισμό. Επίσης ανέφερε ότι το επίκεντρο του σεισμού είναι αρκετά μακριά από την Ελλάδα, κατά συνέπεια δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας.

⚠Preliminary info: #earthquake (#deprem) about 20 km SW of #Doğanyol (#Turkey) 2 min ago (local time 10:46:32)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:

📱https://t.co/QMSpuj6Z2H

🌐https://t.co/AXvOM7I4Th

🖥https://t.co/wPtMW5ND1t pic.twitter.com/I0ROd639Dc

— EMSC (@LastQuake) October 16, 2024