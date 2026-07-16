Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 21:14 (τοπική ώρα) την Πέμπτη (16/7) στο Νότιο Νησί της Νέας Ζηλανδίας.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 38 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τε Ανάου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 60 χιλιόμετρα.

Σημειώνεται πως έπειτα την ισχυρή σεισμική δόνηση, ακολουθούν αδιάκοπα μετασεισμοί από 2 ως 4,1 Ρίχτερ. Η υπηρεσία νωρίτερα είχε εκτιμήσει ότι ο σεισμός ήταν 5,6 Ρίχτερ και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.