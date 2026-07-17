Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:49 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή (17/7) στο Μεξικό. Παράλληλα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στα παράλια της περιοχής Τσιάπας που βρέχονται από τον Ειρηνικό. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στην ακτή καλούνται να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία ως προληπτικό μέτρο.

🇲🇽🌍 BREAKING: Powerful 7.4 Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico’s Pacific Coast! 🚨⚠️ A magnitude 7.4 earthquake has struck off the southwestern coast of Mexico, approximately 71 km west-southwest of Puerto Madero, at a depth of 10 km, according to the USGS. pic.twitter.com/YjIJPY3Qs9 — Disaster Zone (@Disaster_X_) July 17, 2026

BREAKING: 7.4-Magnitude Earthquake Strikes Off Mexico Near Puerto Madero pic.twitter.com/Zfu2B0LOpU — Roberto Gil (@RbtGil) July 17, 2026

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών. Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

WATCH – 🇲🇽 Footage capturing the moment of impact, after a magnitude 7.4 earthquake struck off the Pacific coast of Puerto Madero, Mexico. pic.twitter.com/o4OIIKoSwn — Political Pen (@politicalpen_) July 17, 2026

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ταπατσούλα του Μεξικού και 47 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 25 χιλιόμετρα.

Shallow M7.3 earthquake near Aquiles Serdán, Veracruz, Mexico — depth 15.178 km, likely felt across a wide area. 🌍 Location: 48 km SW of Aquiles Serdán; shallow focus often yields noticeable shaking in nearby towns. Depth interpretation: ~15 km depth is shallow and typically… pic.twitter.com/0nAjk8cn7o — GeoShake | Community Seismic Network (@geoshake_ai) July 17, 2026

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Στην ομώνυμη πρωτεύουσα της χώρας, ο σεισμός ταρακούνησε κτήρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτηρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικίνδυνα κύματα τσουνάμι αναμένεται να πλήξουν τις ακτές του Μεξικού και της Γουατεμάλας που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

🚨 BREAKING: A tsunami warning has been issued after a powerful magnitude 7.3 earthquake struck off the coast of Puerto Madero, a major Pacific port and fishing town in Mexico.#Mexico #Earthquake #TsunamiWarning #PuertoMadero #BreakingNews https://t.co/WVAnJs8BzW pic.twitter.com/asTAfa7el9 — The Globe & News (@TheGlobeNewt) July 17, 2026

BREAKING: M 7.4 earthquake hits southern Mexico. Tsunami warning for coastal regions. pic.twitter.com/vwOKGAGFjo — freeledger (@thefreeledger) July 17, 2026

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 18:20 (ώρα Ελλάδος), έγινε στην ίδια περιοχή μετασεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του μετασεισμού εντοπίζεται 105 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ταπατσούλα του Μεξικού και 79 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα.