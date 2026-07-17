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Σεισμική δόνηση μεγέθους 7,3 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:49 (ώρα Ελλάδος) την Παρασκευή  (17/7) στο Μεξικό. Παράλληλα εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι στα παράλια της περιοχής Τσιάπας που βρέχονται από τον Ειρηνικό. Οι κάτοικοι που βρίσκονται κοντά στην ακτή καλούνται να μετακινηθούν σε υψηλότερα σημεία ως προληπτικό μέτρο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή για την έκταση των καταστροφών. Το αμερικανικό κέντρο προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) ανέφερε ότι υπάρχει πιθανότητα παλιρροϊκά κύματα να πλήξουν παράκτιες περιοχές σε απόσταση έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 69 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ταπατσούλα του Μεξικού και 47 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 25 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στη γειτονική Γουατεμάλα. Στην ομώνυμη πρωτεύουσα της χώρας, ο σεισμός ταρακούνησε κτήρια και ανάγκασε ορισμένους κατοίκους να βγουν τρέχοντας στους δρόμους, σύμφωνα με μαρτυρία που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειξαν βίντεο από εκκένωση κυβερνητικού κτηρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στο Ελ Σαλβαδόρ, όπως ανέφεραν κάτοικοι στο Reuters.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, επικίνδυνα κύματα τσουνάμι αναμένεται να πλήξουν τις ακτές του Μεξικού και της Γουατεμάλας που βρίσκονται σε ακτίνα 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Λίγη ώρα αργότερα και συγκεκριμένα στις 18:20 (ώρα Ελλάδος), έγινε στην ίδια περιοχή μετασεισμός μεγέθους 6 Ρίχτερ. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του μετασεισμού εντοπίζεται 105 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Ταπατσούλα του Μεξικού και 79 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Πουέρτο Μαδέρο του Μεξικού, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 29 χιλιόμετρα.

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