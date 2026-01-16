Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη ανοιχτά των ακτών του Όρεγκον, στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ).

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν σε βάθος 10 χιλιομέτρων (6,2 μιλίων) κάτω από την επιφάνεια, ανέφερε το GFZ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρές ζημιές. Οι Αρχές παρακολουθούν την περιοχή για τυχόν μετασεισμούς και πιθανές επιπτώσεις στις παράκτιες κοινότητες.

