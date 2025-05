Σεισμός 6,1 βαθμών έπληξε στις 11:49 ώρα Ελλάδας το πρωί του Σαββάτου την επαρχία Χοκάιντο στην Ιαπωνία.

Το επίκεντρο του σεισμού βρισκόταν στα ανοικτά των ανατολικών ακτών του Χοκάιντο, ανέφερε το Ιαπωνικό Πρακτορείο, προσθέτοντας ότι δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για ζημιές.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ), που ανακοίνωσε την δόνηση το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Δείτε πώς κατέγραψαν την δόνηση οι σεισμογράφοι του Πανεπιστημίου Πατρών:

Προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα στην περιοχή που επλήγη.

🚨🚨EARTHQUAKE ALERT🚨🚨

A 6.1 magnitude earthquake was detected 27 minutes ago off the coast of Kushiro, Japan.

No tsunami warning at this time. pic.twitter.com/8EEnjMGM5J

— Bearded Nurse 🩺 (@BeardedNurseDad) May 31, 2025