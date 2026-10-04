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Iσχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα ανοιχτά της νήσου Σούμπα της Ινδονησίας, όπως ανακοίνωσε η εθνική υπηρεσία Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Γεωφυσικής (BMKG).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται στη θαλάσσια περιοχή 14 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πόλης Κόντι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 10 χιλιόμετρα.

To Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) και το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών (USGS) εκτίμησαν πως ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Το αρχιπέλαγος της Ινδονησίας βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες και η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι έντονη.