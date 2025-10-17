Επιμέλεια: Άλκης Αποστολόπουλος

Σεισμός μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τα ξημερώματα της Παρασκευής την περιοχή Μιντανάο στις Φιλιππίνες, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GZF).

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που ισχυρός σεισμός ταρακουνά το νησί των Φιλιππίνων. Στις 10 Οκτωβρίου σεισμική δόνηση μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ χτύπησε το νησί.

Πηγή: Reuters

