Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή το μεσημέρι (15:34), της Πέμπτης (12/2).

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 95 χλμ. νότια του Coquimbo και 32 χλμ. νοτιοδυτικά του Ovalle, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 37 χλμ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

Δείτε βίντεο από τη σεισμική δόνηση:

