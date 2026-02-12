Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στη Χιλή το μεσημέρι (15:34), της Πέμπτης (12/2).
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης ήταν 95 χλμ. νότια του Coquimbo και 32 χλμ. νοτιοδυτικά του Ovalle, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 37 χλμ.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.
Δείτε βίντεο από τη σεισμική δόνηση:
Sismo de hoy, M6.1 13km al O de Punitaqui, percibido en Coquimbo #sismo #temblor #chile #LaSerena #Coquimbo #earthquake pic.twitter.com/sNLuZq9LlS
— Wildbreak 🇨🇱 (@Dushdelush44) February 12, 2026
#Earthquake (#sismo) possibly felt 41 sec ago in #Chile. Felt it? Tell us via:
📱https://t.co/QMSpuj6Z2H
🌐https://t.co/AXvOM7I4Th
🖥https://t.co/wPtMW5ND1t
⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/BxnmvFEWfd
— EMSC (@LastQuake) February 12, 2026