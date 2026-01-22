Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη (22/1) στις 14:42 στην περιοχή Καμτσάτκα της Ρωσίας, σε θαλάσσια περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 143 χλμ. νότια του Petropavlovsk και 128 χλμ. ΝΝΕ του Vilyuchinsk, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 52 χλμ.

Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.

