Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 Ρίχτερ σημειώθηκε την Πέμπτη (22/1) στις 14:42 στην περιοχή Καμτσάτκα της Ρωσίας, σε θαλάσσια περιοχή.
Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 143 χλμ. νότια του Petropavlovsk και 128 χλμ. ΝΝΕ του Vilyuchinsk, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 52 χλμ.
Δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές.
Preliminary M6.1 earthquake detected
Near East Coast of Kamchatka
Depth: 10 km
2026-01-22 12:42 UTC
Source: #GFZ
🆔 #rs2026bnnnoo@raspishake
— Raspberry Shake Earthquake Channel (@raspishakEQ) January 22, 2026