Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:18 (τοπική ώρα) το απόγευμα της Δευτέρας (15/06), στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Νανγκάν, και το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 106 χιλιόμετρα.

Υπενθυμίζουμε πως μόλις μια εβδομάδα πριν, ένας καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε τις Φιλιππίνες, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 61 άνθρωποι.

Δείτε πως κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στη Βλυχάδα τη σεισμική δόνηση: