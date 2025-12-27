Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:05 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα ανατολικά του Yilan, της Ταϊβάν και 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Keelung, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 68 χιλιόμετρα. Ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου κάνει λόγο για σεισμό 7 Ρίχτερ.

🚨 MAJOR EARTHQUAKE UPDATE: A powerful magnitude 7.0 quake just struck off Taiwan’s east coast at 11:05 PM! Epicenter located 32.3km east of Yilan County at 72.8km depth. Tremors felt across Taiwan AND southern Japan’s islands. pic.twitter.com/n20g8M1eBy — TVBS World Taiwan (@tvbsworldtaiwan) December 27, 2025

Από τη δόνηση σείστηκαν κτήρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999, σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.

More video showing strong shaking from the M6.6 earthquake that hit Taiwan earlier….pic.twitter.com/Dn6rxqxYc8 — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) December 27, 2025