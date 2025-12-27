Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,6 βαθμών της Κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 17:05 (ώρα Ελλάδος) το απόγευμα του Σαββάτου (27/12) στην Ταϊβάν.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 31 χιλιόμετρα ανατολικά του Yilan, της Ταϊβάν και 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Keelung, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 68 χιλιόμετρα. Ο μετεωρολογικός οργανισμός της νήσου κάνει λόγο για σεισμό 7 Ρίχτερ.

Από τη δόνηση σείστηκαν κτήρια στην πρωτεύουσα Ταϊπέι. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η εκτίμηση των ζημιών.

Η Ταϊβάν βρίσκεται κοντά στην ένωση δύο τεκτονικών πλακών και είναι επιρρεπής σε σεισμούς.

Το 2016 σκοτώθηκαν περισσότεροι από 100 άνθρωποι από σεισμό που σημειώθηκε στη νότια Ταϊβάν, ενώ το 1999, σεισμός 7,3 βαθμών προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 2.000 ανθρώπων στη νήσο.

 

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #σεισμός #Ταϊβάν