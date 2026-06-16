Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε την Τρίτη στις 11:27 τοπική ώρα (06:27 ώρα Ελλάδος), στη νήσο Σουλαουέζι της Ινδονησίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίζεται στα 45 χιλιόμετρα.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται περίπου 51 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά της πόλης Παλού και 353 χιλιόμετρα ανατολικά της Σαμαρίντα, σε μια ιδιαίτερα σεισμογενή περιοχή ενώ ακολούθησε και μετασεισμός της τάξεως των 5,2 Ρίχτερ.

Οι αρχές δεν έχουν αναφέρει θύματα προσώρας αλλά υπάρχουν καταγραφές για ζημιές και ρωγμές σε κτήρια. Οι αρμόδιες υπηρεσίες απέκλεισαν την πιθανότητα να προκληθεί τσουνάμι από την δόνηση.

Η Ινδονησία αποτελεί μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές του πλανήτη σε ό,τι αφορά τη σεισμική δραστηριότητα. Εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, βρίσκεται ακριβώς πάνω στον λεγόμενο «δακτύλιο της φωτιάς» του Ειρηνικού, ένα σημείο όπου τέμνονται μεγάλες τεκτονικές πλάκες. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα η χώρα να πλήττεται συχνά από ισχυρούς σεισμούς και καταστροφικές εκρήξεις ηφαιστείων.

Δείτε βίντεο από την στιγμή της δόνησης:

Δείτε πώς κατέγραψε ο σεισμογράφος του Πανεπιστημίου Πατρών στην Δροσιά τον σεισμό:

Το φονικό τσουνάμι του 2004

Η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της σεισμικής δραστηριότητας της χώρας γράφτηκε την 26η Δεκεμβρίου 2004. Τότε, σημειώθηκε ένας σφοδρός σεισμός μεγέθους 9,1 Ρίχτερ στα ανοικτά της Σουμάτρας. Η τρομακτική αυτή δόνηση προκάλεσε ένα γιγαντιαίο τσουνάμι, με κύματα που έφταναν σε ύψος τα 30 μέτρα. Τα κύματα δεν χτύπησαν μόνο την Ινδονησία, αλλά εξαπλώθηκαν στη Σρι Λάνκα, την Ινδία και την Ταϊλάνδη, φτάνοντας μέχρι και τις ακτές της Αφρικής.

Η καταστροφή αυτή χαρακτηρίζεται ως η πιο φονική σεισμική δόνηση στην ιστορία της Ινδονησίας, καθώς στοίχισε τη ζωή σε πάνω από 230.000 ανθρώπους.