Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της San Felipe, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα.
BREAKING: Structures have collapsed in Caracas, Venezuela after a powerful earthquake. pic.twitter.com/m38hjENRoT
— Scope Report (@ScopeReport_) June 24, 2026
Λίγο μετά τη δόνηση, το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι, σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.
🚨Terremoto de magnitude 7,1 atinge o oeste da Venezuela.
Um sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter atingiu a Venezuela na noite desta quarta-feira. O sismo foi igualmente na Colômbia, Países Baixos Caribenhos, Curaçau e Aruba.
De acordo com o Serviço Geológico dos Estados… pic.twitter.com/yA7fW4eklE
— Xavier com ❌ (@Gilbertoavier) June 24, 2026
Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, πολλαπλές σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράκας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.
🚨Terremoto de magnitud 7,1 sacudió el centro de Venezuela: reportaron heridos y daños
Un terremoto de magnitud 7,1 sacudió este miércoles 24 de junio el centro de Venezuela, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). El organismo ubicó el epicentro al… pic.twitter.com/fboN5YKG6N
— Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) June 24, 2026
Fuerte terremoto en Caracas, Venezuela.
Videos en redes sociales muestran mucho daño estructural.
El servicio estadounidense de geología señala que fue de 7.1
🙏🇻🇪 pic.twitter.com/eZPjdjhD4w
— Melanio Escobar (@MelanioBar) June 24, 2026
Ο σεισμός, ο οποίος ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς, έγινε αισθητός και στην Κολομβία.
Terremoto Earthquake Caracas Venezuela pic.twitter.com/EEXF4xCDuf
— Congorocho (@Congorochox) June 24, 2026
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να αξιολογούν τον ενδεχόμενο κίνδυνο σε παράκτιες περιοχές.
#HonduredNoticiasInternacionales | Un fuerte sismo se registró en Caracas, Venezuela. ®
Vídeo cortesía. pic.twitter.com/WVwzVItlpG
— Hondured 13 Oficial (@HonduredOficial) June 24, 2026