Ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη Βενεζουέλα.

Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 28 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της San Felipe, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 13 χιλιόμετρα.

Λίγο μετά τη δόνηση, το Σύστημα Προειδοποίησης Τσουνάμι των Ηνωμένων Πολιτειών, εξέδωσε προειδοποίηση για πιθανή απειλή τσουνάμι, σε ακτίνα έως και 300 χιλιομέτρων από το επίκεντρο του σεισμού.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, πολλαπλές σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές και στην πρωτεύουσα της χώρας, το Καράκας, προκαλώντας ανησυχία στους κατοίκους.

Ο σεισμός, ο οποίος ακολουθήθηκε από αρκετούς μετασεισμούς, έγινε αισθητός και στην Κολομβία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν επίσημες αναφορές για τραυματισμούς, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου και να αξιολογούν τον ενδεχόμενο κίνδυνο σε παράκτιες περιοχές.

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