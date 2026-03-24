Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 (ώρα Ελλάδας) σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο καταγράφηκε 153 χιλιόμετρα δυτικά του Νεϊάφου, με εστιακό βάθος τα 237 χιλιόμετρα.

Μετά την δόνηση έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

 

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές στο νησιωτικό κράτος.

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #σεισμός