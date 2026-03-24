Ισχυρός σεισμός 7,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 6:37 (ώρα Ελλάδας) σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Τόνγκα στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου, το επίκεντρο καταγράφηκε 153 χιλιόμετρα δυτικά του Νεϊάφου, με εστιακό βάθος τα 237 χιλιόμετρα.

Μετά την δόνηση έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

A tsunami alert has been issued for all of Tonga after a magnitude 7.6 earthquake struck west of Neiafu, the national warning center says. Authorities are urging residents to move to higher ground. (Note: The press release shows a 2025 date, but it was posted moments ago by… pic.twitter.com/ZiNVFalaGZ — Open Source Intel (@Osint613) March 24, 2026

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή ζημιές στο νησιωτικό κράτος.