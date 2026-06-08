Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας ανοιχτά των νότιων ακτών, στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππίνων, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Όπως ανέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων το οποίο επικαλείται ανακοίνωση της αστυνομίας, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τέσσερις ακόμη τραυματίστηκαν.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι τα στοιχεία είναι ακόμη προκαταρκτικά, ενώ συνεχίζεται η καταγραφή των επιπτώσεων του σεισμού, ο οποίος προκάλεσε αναστάτωση σε αρκετές περιοχές.

An establishment in General Santos City collapses after a powerful magnitude 7.8 earthquake struck Sarangani province on Monday (June 8, 2026) morning. Intensity VI was felt in the city. | Che Palicte (🎥: Quero Ya) pic.twitter.com/yiDEIZKwHQ — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

Το επίκεντρο εντοπίστηκε 24,7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της Μπουρίας στις Φιλιππίνες και είχε βάθος 35 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο.

WATCH | A portion of a building at Notre Dame of Dadiangas University in General Santos City was damaged after a strong earthquake shook the campus Monday (June 8, 2026) morning. | Che Palicte 🎥91.5 Brigada News FM #IntegratedStateMedia#ISM#PhilippineNewsAgency pic.twitter.com/g7ksDasVxr — Philippine News Agency (@pnagovph) June 8, 2026

Κύματα ύψους άνω του ενός μέτρου πάνω από την κανονική παλίρροια αναμένονται σε παράκτιες περιοχές των Φιλιππίνων μετά τον ισχυρό σεισμό, σύμφωνα με την υπηρεσία σεισμολογίας της χώρας. Παράλληλα η Phivolcs, ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών.

Οι Αρχές προειδοποιούν ότι η περιοχή ενδέχεται να αντιμετωπίσει συνεχιζόμενη μετασεισμική δραστηριότητα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες πολιτικής προστασίας.

Buildings collapse in Mindanao as a powerful 7.8 magnitude earthquake rocks the Philippines pic.twitter.com/bEZWRLHlfs — Christion Maronite (@eye_the49565) June 8, 2026

Προειδοποιήσεις για τσουνάμι

Μετά τον ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι, σύμφωνα με το αμερικανικό σύστημα προειδοποίησης για τσουνάμι.

Οι αρμόδιες αρχές ανακοίνωσαν ότι υπάρχει πιθανή απειλή για τσουνάμι σε περιοχές που ενδέχεται να επηρεαστούν από τη σεισμική δραστηριότητα, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε επιφυλακή και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Προειδοποίηση για πιθανό τσουνάμι εξέδωσε η Γεωφυσική Υπηρεσία της Ινδονησίας, μετά τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες.

Επίσης και η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι στις ακτές του Ειρηνικού.

Ρωγμές σε αστυνομικό κτήριο και λιποθυμίες κατοίκων

Ρωγμές στο κτίριο της αστυνομίας καταγράφηκαν αμέσως μετά τον ισχυρό σεισμό στο Μιντανάο των Φιλιππίνων, ο οποίος σημειώθηκε την ώρα τελετής έπαρσης σημαίας, σύμφωνα με τον αρχηγό της αστυνομίας της πόλης Αλαμπέλ, Μπέντζι Άντσετα.

Ο ίδιος ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα, ωστόσο αρκετοί κάτοικοι λιποθύμησαν λόγω της ισχυρής δόνησης.

«Αυτός είναι ο ισχυρότερος σεισμός που έχουμε βιώσει», δήλωσε ο Άντσετα στο Reuters.

Την ίδια ώρα, κάτοικοι στη βόρεια πόλη Μανάντο της Ινδονησίας ανέφεραν ότι η δόνηση έγινε ιδιαίτερα έντονα αισθητή, παρά το γεγονός ότι το επίκεντρο εντοπίζεται στις Φιλιππίνες.

Οι Φιλιππίνες και η Ινδονησία βρίσκονται πάνω στο γεωλογικά ενεργό «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια ζώνη έντονης σεισμικής και ηφαιστειακής δραστηριότητας που εκτείνεται από τη Νότια Αμερική έως την Άπω Ανατολή της Ρωσίας.

Πηγή: Reuters