Ισχυρός σεισμός 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τα ξημερώματα στην Εύβοια, στα Νέα Στύρα, σε θαλάσσια περιοχή, 47 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Αθήνας.

Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 2,3 χιλιόμετρα.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και στην Αττική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα Νέα Στύρα, 15 πυροσβέστες με πέντε οχήματα περιπολούν στην περιοχή και μέχρι στιγμής δεν έχει επικοινωνήσει κάποιος με την Πυροσβεστική για να αναφέρει ζημιές από τον σεισμό.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ, μιλώντας στην ΕΡΤανέφερε ότι «πρόκειται για μια περιοχή η οποία δε δίνει μεγάλους σεισμούς», ενώ τόνισε ότι «θα υπάρξουν και μετασεισμοί».

