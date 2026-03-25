Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσε ισχυρός σεισμός μεγέθους 4,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 25/3, στο Άγιον Όρος, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Καρυών και εστιακό βάθος 10,6 χιλιομέτρων. Ο Σεισμός σημειώθηκε στις 21:09.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή, προκαλώντας ζημιές σε κονάκια, σκήτες και κελιά, ενώ αναφορές κάνουν λόγο για ρωγμές σε παλαιά κτίρια αλλά και σε θρησκευτικούς χώρους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον ναό του αντιπροσωπείου της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου αποκολλήθηκε τμήμα πολυελαίου, την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ακολουθία.

Μοναχοί και προσκυνητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με σκηνές πανικού. Όπως περιγράφουν, ο σεισμός είχε διάρκεια και ένταση, με τους πολυελαίους να κινούνται έντονα και μικροαντικείμενα να πέφτουν στο έδαφος. «Ήταν αρκετά δυνατός σεισμός και νιώσαμε ότι ερχόταν από κάτω προς τα πάνω», ανέφεραν χαρακτηριστικά στη Voria.gr.

Βοή και βίντεο που καταγράφει τη δόνηση

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί βίντεο από κάμερα ασφαλείας στο Κάθισμα του Αγίου Τρύφωνος, όπου καταγράφεται και ο χαρακτηριστικός ήχος της σεισμικής βοής. Το υλικό αποτυπώνει τη σφοδρότητα της δόνησης, ενισχύοντας τις μαρτυρίες για έντονη σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή.

Μετασεισμοί και συνέχιση της δραστηριότητας

Ο κύριος σεισμός ακολουθήθηκε από μετασεισμούς.

Ο πρώτος σημειώθηκε οκτώ λεπτά αργότερα, μεγέθους 2,9 Ρίχτερ, ενώ στη συνέχεια καταγράφηκαν επιπλέον δονήσεις 3, 3,4 και 3,2 Ρίχτερ, διατηρώντας την ανησυχία σε μοναχούς και επισκέπτες.

Στις Καρυές, όπου εντοπίζεται το διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, καταγράφονται ήδη ζημιές σε παλαιότερα κτίσματα, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για ανάγκη ελέγχων σε ιστορικές κατασκευές και ναούς.

Λέκκας «Ενεργοποιήθηκε το παλιό ρήγμα, δεν το περιμέναμε, καμία ανησυχία»

Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος σεισμός δεν αναμενόταν στην περιοχή, σημειώνοντας πως όλα τα δεδομένα δείχνουν ενεργοποίηση παλαιού ρήγματος που είχε σχηματιστεί πριν από περίπου 22 μήνες και θεωρούνταν ότι είχε ολοκληρώσει τη δραστηριότητά του.

Όπως πρόσθεσε, το φαινόμενο βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και παρακολουθείται στενά, χωρίς ωστόσο να προκαλεί προς το παρόν ιδιαίτερη ανησυχία. Το επίκεντρο εντοπίζεται 11 χιλιόμετρα δυτικά–βορειοδυτικά των Καρυές, με εστιακό βάθος περίπου 10,6 χιλιομέτρων.