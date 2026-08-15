Ισχυρός σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την Ινδονησία στις 05:58 τοπική ώρα, (00:58 ώρα Ελλάδος) το Σάββατο 15 Αυγούστου. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 162 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο και 59 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Έντε στην επαρχία Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 35 χιλιόμετρα.

Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ενώ από τον σεισμό και τις μετέπειτα δονήσεις προκλήθηκαν πολλές υλικές ζημιές σε κατοικίες και υποδομές. Οι Αρχές της Ινδονησίας είχαν εκδώσει αρχικά προειδοποίηση για τσουνάμι, η οποία στη συνέχεια ήρθη, ωστόσο έχουν σημειωθεί δεκάδες μετασεισμοί που έχουν δημιουργήσει έντονη ανησυχία.

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες που λάβαμε, 20 άνθρωποι είναι νεκροί, έξι είναι τραυματίες και δύο εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από ερείπια», δήλωσε τηλεφωνικώς ο Φατούρ Ραχμάν, αξιωματούχος των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης της πόλης Μαουμέρε.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολική Νούσα Τενγκάρα, Εμανουέλ Μελκιάδες Λάκα Λένα, αρχικά δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι πέντε άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν καταπλακώθηκαν από συντρίμμια ενώ κοιμούνταν.

Βίντεο από τις υλικές ζημιές που προκάλεσε ο ισχυρός σεισμό στην Ινδονησία:

Οι κάτοικοι στην περιφέρεια Ναγκεκέο, την περιοχή που βρίσκεται πιο κοντά στο επίκεντρο, έσπευσαν σε υψηλότερα σημεία αμέσως μετά τον σεισμό. «Ξαφνικά άρχισε να σειέται ο τόπος και πανικοβλήθηκα», δήλωσε στο AFP ο 31χρονος Λούκας Λόταρ, υπάλληλος εξυπηρέτησης ασθενών σε νοσοκομείο. «Οι ασθενείς εγκατέλειψαν επίσης το νοσοκομείο, η δόνηση ήταν μεγάλη. Είδα ορισμένους τοίχους να έχουν ραγίσει», πρόσθεσε.

Κάτοικοι στους δρόμους από τα 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία:

Ο 56χρονος κάτοικος της Ναγκεκέο, Γιοχάνες Μπάμπο, δήλωσε ότι βρισκόταν σε μια αγορά όταν εκδηλώθηκε ο σεισμός. «Η δόνηση ήταν ισχυρή. Ευτυχώς, ήμασταν ήδη έξω από το σπίτι», ανέφερε. «Ο κόσμος είχε πανικοβληθεί, έτρεχαν από εδώ κι από εκεί. Εκκενώνουμε την περιοχή προς το παρόν… και προσπαθούμε να φτάσουμε στους λόφους», πρόσθεσε, συμπληρώνοντας: «Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Κανείς δεν τραυματίστηκε».

Σημειώνεται ότι η Ινδονησία, η οποία φιλοξενεί περισσότερα από 17.000 νησιά, είναι επιρρεπής σε σεισμούς και ηφαιστειακή δραστηριότητα λόγω της θέσης της πάνω στο «Δαχτυλίδι της Φωτιάς» (Δακτύλιος του Ειρηνικού), ένα τόξο ηφαιστείων και ρηγμάτων στον Ειρηνικό Ωκεανό.

Εξερράγη ηφαίστειο εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψος 5 χιλιομέτρων

Μετά τον πρώτο ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 Ρίχτερ, το ηφαίστειο στο όρος Ίμπου εξερράγη, εκτοξεύοντας μια στήλη τέφρας ύψους 5 χλμ. πάνω από την Χαλμαχέρα.

Aκολούθησαν δύο μεγάλοι σεισμοί 6,2 Ρίχτερ στη θάλασσα και 6,1 Ρίχτερ στην ξηρά

Ακολούθησε νέος μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,2 Ρίχτερ στη θαλάσσια περιοχή της Ινδονησίας στις 01:14 (ώρα Ελλάδος). Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού αυτού εντοπίζεται 102 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο στην Ινδονησία και 88 χιλιόμετρα βόρεια του Ρούτενγκ στην Ινδονησία, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 199 χιλιόμετρα.

Επίσης νέος μεγάλος σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ καταγράφηκε στην Ινδονησία στις 01:22 (ώρα Ελλάδος). Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, το επίκεντρο του σεισμού αυτού εντοπίζεται 187 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Λαμπουάν Μπάγιο στην Ινδονησία και 59 χιλιόμετρα βόρεια του Ρούτενγκ στην Ινδονησία, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

Επίσης στην ίδια περιοχή σημειώθηκαν μετασεισμοί μεγέθους 5,9- 5,6 και 5,5 Ρίχτερ. Η σεισμική δραστηριότητα συνεχίστηκε αμείωτη στην περιοχή με δεκάδες μετασεισμούς, μεγέθους από 3 έως 5,2 Ρίχτερ.

Στο ινδονησιακό αρχιπέλαγος η σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα είναι ιδιαίτερα ισχυρές και συχνές εξαιτίας της θέσης της χώρας, στον λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού ωκεανού. Στις αρχές Ιουλίου είχε καταγραφτεί σεισμός 6,2 βαθμών, που δεν προκάλεσε θύματα, ούτε σοβαρές ζημιές.